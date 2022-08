Por pederastia investigan a tamaulipecos en Europa

TAMAULIPAS.- No se espanté si recibe un e-mail de la Guardia Civil Española o de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Ya sabemos que al WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea que utiliza llega todo tipo de información, y más si usted integra esos grupos de los ex compañeros de la escuela, cuidado.

Desde hace varios meses la comunidad cibernética de México comenzó a recibir correos electrónicos; empresarios, comunicadores, agentes de seguros y hasta estudiantes de universidad y prepa, todos los que tienen uso de una cuenta de e-mail han visto en su bandeja de entrada una alarmante notificación que los vincula con un historial en el ciberespacio enfocado a la:

*PORNOGRAFÍA INFANTIL

*SITIOS WEB PORNOGRÁFICOS

* CIBERPORNOGRAFÍA

* PEDOFILIA

* EXHIBICIONISMO

El documento con sello y membrete viene firmado por María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil y responsable de la Cooperación Policial Internacional.

Supone es una investigación a raíz de una incautación cibernética en

colaboración con el Centro Nacional de Análisis de Pornografía Infantil e

Imágenes Cibernéticas (CNAIP) de la República Francesa, así como con el servicio de análisis de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), sí, se lee escalofriante y más cuando pone andar su memoria y recuerda toda las babosadas que comparten en los grupos de mensajería instantánea por lo que su nombre esté siendo objeto

de varios procedimientos judiciales en vigor como la ciberpornografia, no está de locos.

Pero no se espanté más, no responda, ni haga caso a ese correo, es más, bórrelo ya y dígale a su abogado que no hay nada de que preocuparse, usted no cometió ningún delito ni es blanco de una investigación por la visualización de pornografia infantil, fotos/videos de desnudos de menores; tampoco ha sido grabado por la ciberpolicía europea, en definitiva no hay prueba de delitos. Se trata de un intento de extorsión por internet o de robo de información personal, a esto se le conoce como phishing.

En el mundo de la ciberdelincuencia el Phishing es un técnica que utilizan para el engaño a una víctima, consiste en ganarse la confianza de la futura víctima haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar, por ejemplo, revelar información confidencial o hacer click en un enlace. Si usted lo hace, ya valió quesadilla.

En la intimidad… La familia Nader Nasrallah sensible a los grandes tesoros que guarda la Ciudad de Tampico hizo suyo el compromiso de rehabilitación integral del reloj monumental de la Iglesia Catedral que data desde 1881, y de total manufactura londinense.

El reloj de acuerdo a historiadores es el único en su tipo en funcionamiento en toda América. De ese tamaño es la querencia de la familia Nader Nasrallah por Tampico, el Gran Tampico que está próximo a celebrar su bicentenario, el Tampico que tiene esa y otras joyas que sería notable rescatar porque los tampiqueños nos merecemos el gusto de poder disfrutar de esas joyas industriales y arquitectónicas en este tiempo.

Esa es la esencia del Museo de la Ciudad de Tampico, un sitio para recordar de dónde venimos, por dónde hemos transitado y hacia dónde vamos. La ciudad sin duda va a recordar en los siguientes 50 o 100 años, cuando usted y yo ya no estemos aquí, a todos los grandes personajes que empezaron a transformarla, a darle lustre, a hacerla brillar, y en ese sentido le va a reconocer a esos hombres y mujeres que sin recelos de ningún tipo dieron todo por verla crecer, avanzar, transformar y consolidarse. Tampico se merece un nuevo derrotero a partir de lo que ha conquistado, Tampico está llamado a ser el municipio timón de toda una región, Tampico es guía de miles de huastecos que lo ven como ejemplo de trabajo, inversión, regocijo, descanso, conocimiento y salud.

El gran Tampico de los brazos abiertos, el que ve en sus calles y moradas el más intenso cosmopolitismo, por este gran Tampico ¡salud!

¡TAMPICO NO ES MODA!

