Tardarían 24 meses en sacar toda el agua de la mina

COAHUILA.- La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, aseguró que se podría sacar toda el agua de la mina El Pinabete, pero tal proceso tardaría hasta 24 meses.

Desde el pasado 3 de agosto diez mineros se encuentran atrapados en dicha mina, lugar en el que continúan trabajando los cuerpos de emergencia.

Velázquez Alzúa mencionó que los familiares de los mineros pidieron a las autoridades continuar con el bombeo para sacar toda el agua de las minas El Pinabete, Conchas Norte y Seis, aunque precisó que para rescatar a los mineros no solo se trata de extraer el agua, pues hay riesgo de colapso al no conocer “a ciencia cierta” cuáles son las condiciones de las galerías al interior de las minas, pues estas podrían estar colapsadas.

Esto no es posible, o sí es posible pero llevaría 24 meses sacar toda el agua que hay debajo de estas minas… (además) Hay muy alto riesgo de que ingrese alguien con estas condiciones, se los he dicho con mucha claridad: no vamos a poner en riesgo a nadie más, ni una persona más, no hay condiciones para bajar, el riesgo es altísimo y puede ser muy lamentable”, indicó.

Tajo a cielo abierto, propuesta “más sólida”

La funcionaria explicó que la propuesta “más sólida” es la construcción de un tajo a cielo abierto en El Pinabete, pero esto tardaría hasta seis meses para poder llegar a donde se encuentran los mineros atrapados.

Sobre esta propuesta, Velázquez aclaró que la construcción del tajo no iniciará hasta que los familiares de los mineros estén de acuerdo, pues hasta el momento no han dado su aprobación porque consideran que tomaría demasiado tiempo.

Velázquez Alzúa señaló que en seis meses se llegaría a las galerías donde se cree están atrapados los mineros, mientras que el tajo a cielo abierto iría acompañado de un bombeo permanente e impermeabilización conforme los rescatistas vayan bajando.

Para suministrar aire a los mineros se está haciendo uso de una compresora, la cual continuará funcionando aunque pase el tiempo ya que es una solicitud de las familias de las víctimas.

