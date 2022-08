Tacos de “barbacha”, al estilo veracruzano

VICTORIA, TAM.- Conocidos por muchos como los Tacos frente a PEMEX o del CBTis 24 y amados por otros cientos más, han deleitado por generaciones a estudiantes y trabajadores, y son muchos los que regresan tras haberse mudado fuera del país, solo para probar su sabor único.

José Fernando Fernando, dueño y fundador de “Tacos de barbacoa estilo Veracruz”, nombre real de la taquería, afirma que la receta proviene de Ozuluama de Mascareñas, municipio del estado vecino, y el negocio original pertenece a su hermano quien cocina barbacoa especialmente para banquetes de bodas.

La historia de la taquería localizada en el 23 y 24 Alberto Carrera Torres, inicia con Don José y su ingreso en el ejército cuando lo trasladaron a esta ciudad como soldado.

Ya en esta capital conoció a quien sería su esposa y pidió su baja para evitar que lo movieran a otro estado. “La verdad yo no tenía dinero y un compadre me dijo trabaja tu y yo pongo el carretón y comenzamos, un negocio entre socios en donde él estuvo varios años, después se fue “al otro lado” y me dejó solo”.

Elegir ese lugar no fue casualidad pues era un sitio con mucho movimiento debido a las cargas y descargas de los trabajadores de PEMEX, además se les daba permiso a los estudiantes para que salieran a comer durante el receso.

“En aquel tiempo era la matriz de PEMEX, llegaban pipas de otra ciudad a cargar ahí y a los del CBTis los dejaban salir, les daban media hora y pues me caían y eran mi aliviane”.

El negocio de más de años inicio con un carretón modesto y cuatro cancos para que quienes llegaban pudieran comer en una barra, los demás tenían que hacerlo a pie y con el plato en una mano. “Ahora ya no los dejan salir, pero me piden el teléfono y les llevamos los tacos a la puerta de la escuela”.

El cariño que los estudiantes les han tomado a la taquería es tal que existen jóvenes que se van a estudiar o vivir a otros estados o países y cuando un familiar quiere visitarlos les encargan llevar de uno a dos kilos de barbacoa.

“Una vez vino uno de Estados Unidos, a almorzar y cuando se iba me dijo “quiero que se tome una foto conmigo, esta foto se la voy a llevar a otros camaradas que también estudiaron aquí para decirles mira donde fui a almorzar” así me dicen”.

En cuanto a los tacos, señala que desde sus inicios ha manejado solo pescuezo de res, el cual afirma es una receta secreta que solo el, su hermano y un ayudante saben ya que ninguna barbacoa ha podido igualar su sabor.

“A mi hermano le pagaban por hacer la barbacoa, mataba la baca la hacía y la entregaba, fui con él y le dije, oye carnal dame bien la receta de la barbacoa, al cabo no te va afectar a ti yo estoy en Victoria, me la dio y ya de ahí la hice”.

Las salsas también son un toque característico de esta tradicional taquería, son de cinco tipo, verde y roja con cebolla y cilantro y otras dos más sin estos ingredientes, más una extra que realiza con chile habanero.

POR RAÚL LÓPEZ