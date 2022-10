Las sillas de atrás

Era un de los hombres más poderosos del sexenio pasado, por su oficina pasaban los temas más importantes, los buenos y malos, todo el acontecer de Tamaulipas debería de serle informado.

Era el embajador del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien le tuvo confianza, parecía un capricho o un acto de mala fe para incomodar a la administración estatal.

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, hermano de MARIANA DE GARCÍA CABEZA DE VACA era el coordinador de las delegaciones federales en la entidad, posición en la que brilló al grado de soñar en ser el candidato de Morena a la gubernatura.

Fue tan en seria su posibilidad que participó en la encuesta de Morena, pero fracasó al ocupar un lugar muy secundario.

Cuando fue coordinador de delegaciones, logró un control absoluto de la dependencia, en su escritorio pasaron todos los temas relacionados con el contrabando de gasolina, aduanas, temas ambientales y de la construcción.

Manejo a placer el presupuesto federal y los delegados de las dependencias de una u otra manera le rendían honores, tenían que responder a sus intereses.

Su nombre formó parte de una mañanera donde se ventilaron algunas denuncias relacionadas con actos de corrupción.

Nunca le tuvieron una confianza real, ser cuñado del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA siempre le peso, era algo raro que trabajarán, supuestamente, en diferente bando.

Durante la campaña de AMÉRICO, el reynosense fue uno de los principales operadores de Morena, manejó la estructura que conformó como coordinador de las delegaciones federales, los miles de becarios respondían al llamado de JR.

Recorrió la entidad haciendo una campaña paralela, nunca se quejó, simplemente trabajo con entusiasmo por el candidato americanista.

A la victoria de AMÉRICO, muchos pensaron que verían al JR en el gabinete de la actual administración estatal en calidad de Secretario de Bienestar Social.

Sin embargo, eso no sucedió, algo ilógico ni modo de colocar en un lugar muy cercano al cuñado del hombre que hoy es un prófugo. Ese quizá fue uno de los principales motivos por los que no llegó al gabinete.

Desde hace varias semanas estaba desaparecido, no se sabía nada del JR, un apodo muy común en la frontera y en los corridos, bueno hasta en la película de El Infierno, aparece un personaje con ese apelativo.

JOSÉ RAMÓN, sin embargo, parece no estar conforme de que lo sacarán de la jugada y descobijarán al equipo que lo acompañó durante las jornadas de proselitismo.

En la última gira del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR fue una sorpresa que no lo viéramos, pero la realidad es muy diferente, el JR se convirtió en un cazador fracasado, pues estuvo buscando una entrevista. Dicen que el presidente AMLO no quiere verlo, le sacó la vuelta y no lo recibió en la ciudad de México.

El pasado jueves a medio día, el JR GÓMEZ LEAL reapareció en Palacio de Gobierno, buscó una audiencia con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sabe que ya no hay Secretarias, pero todavía hay mucho en juego.

Piensa que lo necesitarían en Reynosa y guarda en su pecho el anhelo de convertirse en presidente municipal y más cuando apuesta por la no reelección del actual alcalde CARLOS PEÑA.

El jueves, JOSÉ RAMÓN ser perdió en la oficina del gobernador AMÉRICO, pidió audiencia, quien sabe si lo dejaron esperando. En Palacio, JR volvió a ser el hombre sencillo que saludaba a todo el mundo, la rueda de la vida lo colocó en las sillas de atrás.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com