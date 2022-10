Seguidoras de Don Elmer pelean por bailar con él primero

MÉXICO.- Un video viral puede cambiar la vida de muchas personas de un día para otro, tal y como lo ha demostrado Don Elmer, también conocido como “El Bailarín de Chihuahua” y es que tras una grabación sacando sus mejores pasos de baile en TikTok y al ritmo de la canción más popular del momento en la plataforma, “No de va” de Grupo Frontera, no deja de causar furor tanto en la red como en la vida real. Así lo ha confirmado una nueva publicación en la que se observa a un grupo de fans interrumpir al famoso personaje del Internet.



Este fin de semana se hizo viral un nuevo video de Don Elmer dispuesto a disfrutar de una noche de tragos y diversión en un bar; sin embargo, un grupo de mujeres fanáticas del hombre lo interrumpieron para saludarlo y demostrar cuánto lo admiran. Por supuesto, no perdieron la oportunidad de invitar a bailar a la gran sensación del momento, un momento que terminó mal, pues todas las presentes comenzaron a pelear entre sí para ver quien era la primera en inaugurar el baile.

Según contó un usuario identificado como Ángel todos los presentes en el lugar estaban “en pleno baile”, hasta que “se comenzaron a pelear por bailar con Elmer” y aunque el momento despertó las risas de algunos usuarios, en el video se observa a una señora que “no lo quería soltar”. Pero más allá de la emoción que se puede sentir por compartir unos cuantos pasos con la gran sensación del momento, se ve a la mujer empujando a otra para seguir del brazo de “El Bailarín de Chihuahua” mientras le replicaba algunas cosas y hacía movimientos con las manos.

Por su parte, el personaje más viral del momento mantenía una sonrisa mientras seguía bailando con sus mejores pasos. “Ella decía que era de él, que no lo soltaría”, advirtió el usuario que grabó el momento; sin embargo, al cabo de unos segundos la mujer se rindió y accedió a que la otra fanática compartiera un momento especial y lleno de movimientos. Esto fue muy aplaudido en la red, pues en cuando Don Elmer cambió de pareja comenzó a realizar su famoso paso viral con movimiento de caderas.

Aunque en el video se ve al bailarín muy contento y dispuesto a pasar un rato agradable con sus fans, el final no fue para nada lo que esperaba e la noche, ya que “tuvo que salir de ese lugar porque no podía ni bailar a gusto”, algo que el usuario que compartió el momento señaló como “el precio de ser tendencia y famoso”. A pesar de ello, le agradeció por su sencillez y humildad con sus fans.

“No inventen”, “ese señor tiene algo que me encanta”, “la señora no soportó”, “qué caballero”, “qué bueno que no pierda la sencillez y seguirá siendo querido por el público”, “se lo van a acabar”, “la cara de incómodo de él” y “esto se está saliendo de control, se lee en los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO