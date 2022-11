López Obrador invita a Lula da Silva a México antes de asumir mandato

MÉXICO.- Tras felicitarlo por su triunfo en la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la Ciudad de México a Luiz Inácio Lula Da Silva el 24 de noviembre en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico.

En una conversación telefónica de 10 minutos y 47 segundos, Lula Da Silva le indicó que aún no podía aceptar el viaje ya que esperaba cómo se desarrollarían los siguientes días “porque el presidente (Jair) Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguantando”.

López Obrador confió en que Bolsonaro acepte los resultados de la elección, llamó “hermano” a Lula y la externó alegría porque su triunfo fue impulsado por la gente pobre.

Lula Da Silva, que cumplirá un segundo mandato, dijo que tomará como ejemplo el liderazgo de López Obrador con el pueblo de México, pero no replicará las “mañaneras”. Recalcó el rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina.

“Mucho gusto, y felicidades, estamos muy contentos en México por tu triunfo que es el triunfo del pueblo de Brasil”, expresó López Obrador mientras hablaba por celular en su despacho en Palacio Nacional.

“Gracias Presidente, gracias, aquí en Brasil ha sido una guerra y la democracia ha vencido”, respondió el brasileño.

El mandatario mexicano también invitó a Alberto Fernández

El presidente de México le explicó del encuentro en donde asistirán sus homólogos de Chile, Perú Colombia, además de que está invitando a Alberto Fernández de Argentina.

“El 24 que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, creo que es un jueves, y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa, y si no pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente, la gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar”, le planteó.

Lula Da Silva le comentó que aún tiene que checar su agenda porque espera la reacción de presidente Bolsonaro tras su derrota, “sería un enorme gusto para mi visitarlo Presidente porque su presidencia es un éxito extraordinario en México”.

El presidente de México se despidió con un “tú trabajas mucho, además estás muy fuerte y te deseo lo mejor, te mando un abrazo, un abrazo mi hermano, mi compañero, mi amigo Lula (…) nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula”.

A lo que el exmandatario respondió “transmita también un abrazo a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, los diputados, senadores y dígale a todo el mundo que Lula ama a México”.

