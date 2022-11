Belinda quiere regresar a las telenovelas con un remake

MÉXICO.- Belinda saltó a la fama gracias a la carrera que hizo como protagonista de telenovelas infantiles como ‘Aventuras en el Tiempo’ y ‘Cómplices al Rescate’. Posteriormente decidió darse impulso como cantante.

Pero ahora, después de lanzar exitosos discos y aparecer en series y películas, quiere regresar a la primera etapa de su carrera profesional para retomar protagónicos de telenovelas.

“En un futuro hacer el remake de una telenovela, por ejemplo Rubí me en cantaba la historia, a mí me encantaba La Usurpadora, me encantaba Marimar, todas las telenovelas de Thalía eran impresionantes”, dijo en entrevista con Ventaneando.

La intérptete de ‘Sapito’ también quiere hacer su propia bioserie, tal como lo planean otros de sus colegas. Pero asegura que todavía debe vivir más aventuras en su vida.

“Creo que me faltan muchas cosas por vivir. Lo haría en un futuro… Desde que vivía en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados (sus papás)”.

Belinda está preparada para hacer un par de presentaciones en la gira de conciertos ‘2000 Pop Tour’, además goza del éxito que le ha dejado un reality show de comida en HBO.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR