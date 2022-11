Casi nadie quiere ser policía : Mesa de seguridad

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Pese a que el reclutamiento de nuevos policías en la zona sur no se ha suspendido, hay un rechazo a esta oferta laboral, reconoció José Luis del Ángel, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad.

Hay familias de Tampico, Madero y Altamira, que no quieren ver sus hijos en las corporaciones, pese a qué se ofrece un sueldo promedio de hasta los 15 mil pesos.

“Casi no hay (asonantes) casi nadie quiere ser policía, no mucha gente no quiere que sus hijos sean policía” explico el representante de este organismo no gubernamental.

En este último año ha incrementado el rechazo a este reclutamiento, el cual se realiza en cada una de la zona centro, áreas comerciales y hasta en las colonias del área metropolitana.

Tanto por que consideran que no es un trabajo digno y también por que persiste clasificándolo como peligroso por su naturaleza .

“Todo padre de familia quiere algo mejor para sus hijos, pero muchos padres de ellos si quieren ser policías.Algunos si quieren pero luego sus familias no quieren, pero no consideran los padres que sea un trabajo digno” indicio

Estarán evaluando las estadísticas de este año para poder determinar el impacto de este problema en la generación de nuevos policías.

Por Mario Prieto/ La Razón.