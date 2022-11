Cuchillada…

TAMAULIPAS.- En Nuevo León se pasaron por el arco del triunfo el convenio ‘vigente’ desde 1996 que establecía que ayer se debieron trasvasar unos 450 mil millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R Gómez.

Así es mis queridos boes, el gobierno de MC que encabeza en Nuevo León SAMUEL GARCÍA logró evitar el cumplimento del convenio y a cómo se dieron las cosas en Monterrey ayer, podrían no enviar una sola gota de agua para los miles de regantes del Distrito 026 de la frontera tamaulipeca.

Por lo pronto los de Nuevo León ganaron tiempo, fue el propio SAMUEL el que ayer declaró a la prensa regia que la posición de su gobierno es evitar el trasvase, pero que por ahora lo que sigue es un análisis y mesas de diálogo

“El estudio lo estamos esperando, lo que sigue es que nos notifiquen ese estudio, y luego hay mesas”, dijo el emecista

“La postura de Nuevo León es muy clara: hay un Decreto que sigue hoy decretando sequía, y pedimos que ese Decreto se tome en cuenta para ese estudio”.

El gobernador de allá explicó que con el decreto de AMLO que declaró emergencia hídrica en la zona conurbada de Monterrey, hay elementos suficientes para que el agua se quede en El Cuchillo.

Lo peor, es que ADAN AUGUSTO LÓPEZ, que cobra como Secretario de Gobernación, pero que hace actividades de precandidato a la presidencia para el 2024, ayer allá en regiolandia dio señal de que primero los nuevoleoneses y al final los de Tamaulipas.

“El acuerdo decía que el día de hoy debía empezar, pero se tomó la decisión consensuada de no empezar hasta no se tenga un estudio técnico”, señaló el tabasqueño

“En los próximos días se va a tomar una decisión consensuada con los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas”.

Obvio que olvido la promesa de los primeros días de octubre cuando estuvo en Victoria con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y se dijeron aliados de Tamaulipas y aseguraron que al gobierno de AVA no le iba a faltar nada.

“Está pendiente todavía ese tema por razones técnica… Conagua está haciendo un estudio a profundidad que debe tomarles todavía unas semanas”, reiteró

Los reporteros de Monterrey insistieron sobre el trasvase que debía haberse hecho ayer

• ¿Ni hay trasvase por el momento?, se le preguntó.

• “En este momento no”, dijo López

El último que se enteró de que no habría trasvase fue el gobierno de Tamaulipas, de acuerdo a lo declarado por ADAN AUGUSTO, lo que es una evidente falta de respeto, porque en este asunto Tamaulipas es el estado despojado

“El día de hoy (ayer) debiera de iniciar, pero voy a hablar con el Gobernador de Tamaulipas y la idea es que podamos prorrogar para que Conagua haga un estudio técnico a profundidad”, reconoció.

No es cosa menor, porque hace semanas los regantes del 026 ya habían lanzado la amenaza de que si no había trasvase irían hasta Monterrey a bloquear vialidades; es decir antes de que se tomara la decisión arbitraria de no cumplir con un convenio vigente.

Será muy interesante ver cuál será la postura de Tamaulipas no solo ante el gobierno de SAMUEL GARCÍA, sino ante los agricultores afectados, a los que tendrían que defender a toda costa.

Ahí tiene ya trabajo HÉCTOR VILLEGAS “El Calabazo” al que le dieron nombramiento de Secretario General de Gobierno.

Sería él como el segundo de abordo el que deba atorarle al tema de inmediato, antes de que estalle un conflicto entre Tamaulipas y Nuevo León, conflicto que las señales dicen que perdería nuestra entidad, si es que releemos lo que ADAN AUGUSTO dijo ayer en Monterrey.



Mala señal…



El lunes, último día de Octubre, Tamaulipas fue el Estado más violento del país, lo que tenía muchos meses sin ocurrir.

Las cuentas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dieron cuenta de 12 homicidios dolosos, más que Zacatecas, más que Sonora, más que Morelos, más que Nuevo León.

Lo deseable es que lo del lunes haya sido un hecho aislado y que no volvamos a estar al frente de la estadística de sangre, Tamaulipas no se lo merece.