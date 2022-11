Fiscal se ampara para no ser echado

TAMAULIPAS.- Luego de la andanada de comentarios y acciones que de una u otra manera se han desatado en contra de aquellos funcionarios públicos de la pasada administración principalmente de magistrados y los anticorrupción y general de justicia, algunos de ellos ya están recurriendo a amparos para no ser destituidos, tal es el caso del Fiscal Anticorrupcion RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA que busco o busa este beneficio.

Como bien se sabe el mencionado fiscal no pasó el examen de control y confianza dispuesto por las autoridades de inteligencia nacional motivo por el cual se dictó la orden de removerlo.

Sin embargo este promueve presuntamente un amparo para no ser echado del cargo, no obstante se sabe que sus días pese a todo están contados.

En el tinglado se encuentra involucrado quien fuera uno de sus principales cómplices de oscuros procedimientos como es el caso del aún Fiscal General de Justicia Estatal IRVING BARRIOS MOJICA quien por azares del destino es quien ahora le está solicitando la renuncia a su amigo de andanzas.

En torno al asunto ya lo dijo claro y contundente el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, “todos aquellos jueces o fiscales que hayan hecho mal las cosas o torcido los preceptos de la ley, tendrán que afrontar las consecuencias de manera legal.

Por supuesto que sin citar nombres el comentario es directamente en alusión a los actuales fiscales y a más de cuatro magistrados que, de manera oscura y sospechosa llegaron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entre ellos destacan JAVIER CASTRO ORMAECHEA, y DAVID CERDA.

Todos ellos fiscales y magistrados fueron beneficiados por el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que como bienes se sabe anda escondiéndose y huyendo de la justicia federal quien lo busca para meterlo a la carcel por haber cometido diversos delitos amparado a la sombra del poder.

En otro punto siguen en aumento las voces que están en absoluto desacuerdo en que personas que anduvieron hasta hace poco más de un mes en contra del proyecto del actual gobernador del estado, esten siendo favorecidas para ocupar cargos operativos en la naciente estructura estatal.

Las nominaciones se están dando principalmente en el ámbito educativo donde sin el menor dejo de rubor ex funcionarios de la pasada administración estatal muchos de ellos también con pasado corrupto están siendo “premiados” por haber jugado las contras al proyecto morenista.

Desde luego que el la desilusión es total por parte de decenas de personas que apoyaron con todo la causa del partido fundado por el presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y que están siendo desplazadas, así las cosas.

Lo anterior ha motivado que las quejas vayan a ser canalizadas al mismísimo despacho del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a quien enteraran de lo que sucede en su gobierno y que muy seguramente nada sepa de lo que hacen algunos de sus colaboradores y de ello, hay constancia.

En tanto quien anduvo muy activo recorriendo varias dependencias de la estructura gubernamental fue AMERICO VILLARREAL SANTIAGO que de mano saludó a decenas de empleados de la burocracia estatal quien con gratitud devolvió la atención.

En otras cosas la libertad que aún no existe de manera física dentro de la causa penal que se le sigue al ex gobernador del estado EUGENIO HERNANDEZ FLORES, se debe sin duda alguna al proceso de extradición que tiene con los Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero.

Ciertamente que las autoridades judiciales del estado ya lo han absuelto de por lo menos tres delitos más, sin embargo pese a esto el ex mandatario estatal habrá de permanecer en la prisión del municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, pero eso sí de que se logró otro pasito en pos de obtener la libertad absoluta, ni quien lo discuta.

Que cosas tiene la vida un ex gobernador a punto de lograr su absolución y otro es perseguido por la justicia federal para meterlo precisamente a la cárcel, en fin.

En otro tema el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS declaró formalmente inaugurados los Juegos de Voleibol Mixto, Fútbol Asociacion Varonil, y Futbol Femenil para funcionarios, maestros y empleados que prestan sus servicios en el Centro Universitario Campus Victoria.

En su discurso el rector MENDOZA CAVAZOS conminó a todos los participantes de la máxima casa de estudios a competir con honor y gallardía pero por encima de todas las cosas a convivir sanamente.

En tanto fue el Director de Deportes de la UAT OSCAR GARZA PÉREZ el encargado de dar la bienvenida a las autoridades y a los más de 200 trabajadores de la universidad que integran todos los equipos tanto de la rama varonil como de la femenil, además de 16 equipos de voleibol mixto.

