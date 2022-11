‘Pierden’ industrias por alza de material.

30% aumentaron los materiales

En la planta que sí suministramos material nos dieron una complicación muy fuerte, porque los precios que nosotros cotizamos y en los que nos contrataron fueron ya muy diferentes cuando se compró”.

Silvio Lattuada

Gerente general de Coarse

El encarecimiento de materias primas como el cobre, acero y aluminio ha complicado el trabajo para las empresas locales que prestan sus servicios a la zona industrial en la zona sur, pues el alza constante de los insumos reduce su margen de ganancia.

El gerente general de Coarse, empresa dedicada a la automatización industrial e instalaciones eléctricas en las industrias de la región, reveló que los costos de las materias primas, principalmente metales han tenido un aumento constante.

“Experimentamos incrementos como del 30%, más que todo en el cobre, pero en general nosotros lo que suministramos más es cobre para todos los conductores eléctricos, para toda la soportería, donde instalamos la canalización y todo eso, ponemos acero inoxidable, el aluminio también subió mucho”, reveló Silvio Lattuada.

El empresario tampiqueño reveló que los aumentos han tenido variaciones importantes en los costos y aunque han bajado en los últimos meses, aún están elevados en el comparativo con el año pasado.

“Tuvo un incremento del 30%, y a veces un poco más, en los últimos meses se recuperó un poco, pero si subió, la mitad de los productos son nacionales y la otra parte son de importación, pero, aunque sean nacionales la materia prima subió igual, aunque fuera nacional también subió aquí”, aseguró.

Señaló que las empresas que trabajan en el corredor industrial de la zona sur han tenido que reducir su ganancia por la disparidad de precios del momento en que cotizan y hasta que realizan la compra.

“Sí nos ha pegado en los costos, solamente tenemos un cliente al que le suministramos materiales, las demás plantas nos ponen el material y nosotros la mano de obra, en la planta que sí suministramos material nos dieron una complicación muy fuerte, porque los precios que nosotros cotizamos y en los que nos contrataron fueron ya muy diferentes cuando se compró”, reveló.

Lattuada Torres aseguró que esperan cerrar un buen año pues ha sido complicado para las empresas “sobrevivir” a los dos años de pandemia.

“En el 2021 sí estuvo apretado, casi salimos solo con los gastos y no se vio utilidad, en el 2020 fue positivo el balance, también en 2020 se presentó un fenómeno poco raro porque nos limitaron la cantidad de personal para entrar a las plantas, muchos eventuales los tuvimos que dar de baja, reacomodamos pero se redujo bastante la plantilla, eso nos obligó a hacer más con menos gente y eso nos ayudó un poco, el 2020 fue mejor, el 21 no tanto y ahorita aún nos falta para cerrar estos meses, pero aparentemente va bien el 2022”.

Aseguró que el flujo de trabajo es constante porque las plantas y las industrias siempre tienen proyectos de modernización y ampliación, sin embargo, los consejos de administración evalúan presupuestos y van sacando los proyectos.

“Ahorita terminamos un proyecto en Dynasol, que son ampliación de la línea de producción y estamos en un concurso, el que está bastante fuerte es la creación de una línea nueva en Flex Américas, esa es una línea completa, ahorita apenas acaba de terminar ingeniería y está en la etapa de concursos”.

El gerente de Coarse dijo que Flex Américas es una de las empresas que más proyectos generan, pues contratan proveedores locales y no invitan a empresas de fuera de la zona.

“La inversión de Flex Américas es importante porque la inversión la licitan con proveedores locales y la derrama se queda en la zona”, afirmó.

Omar Reyes / Expreso-La Razón