Reportan que al plan de Netflix con anuncios le faltan series y películas

MÉXICO.- En México ya se encuentra disponible el plan económico de Netflix por solo 99 pesos al mes, el cual incluye anuncios de 15 segundos durante la serie, película o programa que veas en la plataforma.

Sin embargo, en locaciones como Estados Unidos no todo el catálogo está disponible, según informaron medios internacionales, ya que falta entre el 15 y el 20% de los títulos.

Los reportes aseguran que Netflix ya trabaja en obtener las licencias para que todo el catálogo esté disponible, pero no reveló con exactitud los títulos que aún no se pueden ver.

Según las descripciones, en el catálogo se puede ver que algunas series y películas cuentan con un candado. Esto sigifica que no están disponibles.

En México hasta el momento no se ha reportado la falta de algunas series y películas dentro del catálogo, por lo que habría que confirmarse la noticia en el país.

Ejemplo de estos títulos en series son Cobra Kai, The Crown, How to get away with Murder, House of cards, Good Girls y Peaky Blinders.

Además, otra limitación del plan con anuncios es que los usuarios no pueden descargar el contenido en sus dispositivos móviles para verlos sin conexión.

Otra de las características de esta modalidad es que solo lo puede disfrutar un usuario a la vez y la cantidad de anuncios es de cuatro a cinco minutos por hora.