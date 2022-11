Pide iniciativa privada no mezclar seguridad con política

Para la iniciativa privada del sur de Tamaulipas, la seguridad no debe mezclarse con la política, por tal motivo Marinos y Militares deben tener un marco jurídico para poder actuar.

El Coordinador de Vinculación de la Red Nacional de las Mesas Ciudadanas de Seguridad, Luis Apperti Llovet detalló que cuando ha habido un problema y “no estoy hablando de esta administración, a quién recurrimos cuando hay un problema de grandes dimensiones en el país, el Ejército y a la Marina, ellos han estado pendientes de nosotros y nosotros hemos exigido”.

“Hace varios años no podíamos salir a nuestras calles en la zona conurbada y qué pedíamos, que estuviera el Ejército y la Marina, vinieron, pero con algún detalle, no les dimos las condiciones jurídicas para poder trabajar e investigar”.

Lo que se ha pedido en las mesas de seguridad es dotar a las fuerzas armadas de su marco jurídico para que puedan coadyuvar en la seguridad pública, “si están ayudando hay que protegerlos”.

“Que se pongan a trabajar y no a debatir en pleitos políticos personales o de partido, la seguridad no se mezcla con política. Mientras no tengamos una policía suficientemente fuerte, alguien tiene que hacer su trabajo”, concluyó Luis Apperti Llovet.

Oscar Figueroa / La Razón