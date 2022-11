Captan extraño objeto en el cielo de la CDMX

Gracias a Webcams de México ha sido posible ver algunas situaciones poco comúnes que suceden en determinados puntos del país como en la Ciudad de México, en donde recientemente fue captado un extraño objeto durante la madrugada y fue posible verlo gracias a la cámara de Altzomoni, la cual apunta al Bosque de Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho fue captado el viernes 4 de noviembre a la 01:07 de la madrugada y en el cielo, se puede ver un bólido que parece descender a la ciudad, sin embargo avanza un poco más, luce completamente resplandeciente y sin más, desaparece. El momento duró apenas nueve segundos, suficientes para percatarse de que no era un objeto común.

Un bólido que hoy a la 1:07 horas fue captado con claridad por la cámara de Altzomoni, también lo capta la cámara que apunta al Bosque de Chapultepec, Ciudad de México #CDMX (referencia: pasa debajo del 2022 en la fecha del video) Cámara desde el Grand @fiestamericana pic.twitter.com/gjk7CIfddE — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 5, 2022

Se desconoce qué pudo haber sido, pues sus características no eran las del un avión, un helicóptero o un dron, ya que se ve claramente el momento en que ya no aparece más. No obstante, este tipo de avistamientos son bastante comúnes, ya que las cámaras se encuentran grabando la mayor parte del tiempo.

Otro objeto es captado en el Popocatépetl

Durante la madrugada de este sábado fue visto un objeto muy similar, pero en un lugar más alejado. La cámara que apunta al volcán Popocatépetl registró el momento exacto en que un bólido cruzó por encima de “Don Goyo”, fue rápido y resplandeciente, pero sin duda, un avistamiento disfrutable durante las primeras horas del día.

¡Qué tal! Un bólido es captado esta madrugada por la cámara que apunta al volcán #Popocatépetl. Vista #Tlamacas. Gracias #CENAPRED Para ver en tiempo real:https://t.co/La8s19PNrp Video pic.twitter.com/qzpmEz1AkI — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 5, 2022

Captan una extraña luz que entra al volcán Popocatépetl

En redes sociales se difundió un video a finales de octubre en el que se ve cómo una luz extraña desciende y luego se eleva de nueva cuenta cerca del volcán Popocatépetl; las imágenes fueron difundidas por Webcams de México y rápidamente se hicieron virales. Muchos usuarios especularon que se podría tratar de naves extraterrestres.

“Durante la madrugada de este viernes 30 de septiembre de 2022, Webcams de México captó la caída de un ovni al Popo a las 5:55 am y cuatro minutos después, a las 5:59 am se logra apreciar como el mismo objeto regresa al cielo”, se lee en la descripción del video original.

Estos avistamientos han alarmado a los creyentes de extraterrestres, pues algunos aseguran de que se trata de ellos, pero se desconoce qué puedan ser, porque generalmente suceden durante la madrugada y de forma bastante rápida, casi imperceptible, pero lo que es innegable es que son fenómenos únicos que le dan variedad al cielo.

