Cynthia Klitbo revela que cuando era niña su mamá la vendió a un desconocido

La actriz Cynthia Klitbo recientemente hizo unas fuertes declaraciones sobre su infancia que dejó impactados a todos sus fans.

La villana de telenovelas confesó que tras la muerte de su padre, su mamá se quedó a su cargo. Juntas se fueron a vivir a Brasil con la familia de su madre, pero ahí vivió fuertes humillaciones y abusos por parte de tíos y primos.

Era la güerita y los tíos ni me querían. Me decían: ‘habla en portugués’. De un día para otro tenía parientes que nunca había visto y me era un mundo demasiado hostil”, contó Klitbo en el programa ‘Secreto de Villanas’.

Klitbo también contó que su mamá se gastó todo el dinero que su papá les dejó. Y su nueva pareja no quería cuidarla, razón por la que la pasaba mal.

Lo peor, recuerda Cynthia, vino cuando se enteró que su mamá la vendió a un hombre desconocido, quien le prometió ayudarle a grabar su primer disco.

Cuando yo iba en el avión me di cuenta que iba con un señor que no conocía. Vaya, me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco. Gracias a que no era una mala persona me dejó ir. Yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”

Debido a este episodio en su vida le costó mucho trabajo perdonar a si mamá, pero con el paso de los años logró hacer las paces con ella.

