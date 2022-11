Fallece el actor y cantante Aaron Carter a los 34 años

La mañana de este 5 de noviembre fue reportada la muerte de Aaron Carter, actor y cantante, así como hermano del cantante Nick Carter de los Backstreet Boys.

Medios en internet señalaron que fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la localidad de Lancaster en California, Estado Unidos.

Se sabe que falleció a los 34 años de edad, cuerpos de emergencia recibieron la llamada al 911 se señalaba que se había ahogado.

Hace tiempo se reveló que Aaron, intérprete de Crush on you y Crazy little party girl, padecía múltiples trastornos de personalidad como esquizofrenia y bipolaridad.

En el pasado Carter fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol y posesión de mariguana. También fue señalado en redes sociales de ser adicto a todo tipo de drogas.

Además de severos problemas con su familia que incluyeron demandas y órdenes de restricción.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR