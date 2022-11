Jovencita se salva de ser drogada y secuestrada al entrar a un gimnasio

JALISCO.- Un video que se volvió viral en redes sociales muestra el momento exacto en que una menor de edad es seguida por un sujeto que al parecer le rocía un presunto tipo de droga, cuando ella está a punto de entrar a un gimnasio en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

Las cámaras de seguridad del local pudieron captar al sujeto y al parecer un cómplice que camina cerca de ellos en las escaleras.

La chica señaló que ella subía las escaleras y el señor prácticamente corrió tras ella, “me soltó el spray, lo primero que hice fue meterme al gimnasio, no lo perseguí ni le dije nada, sólo me le quedé viendo y me metí”.

La madre de la menor señaló que quiso compartir el caso para que otras chicas y sus familias tengan cuidado, que los jóvenes no vayan distraídos con el celular ya que podrían ser víctimas de secuestro u otro ilícito.

“Muchas gracias a todos, les aviso porque ahorita como que está muy de moda que hagan eso, gracias a Dios, lo que le aventaron no alcanzó a inyectarle su piel, su reacción fue meterse al gimnasio y quitarse la ropa, por eso no le hizo efecto la droga, yo creo…, pero había una camioneta abajo esperándola y otras dos personas en la escalera como que esperando que cayera o se fuera atrás del señor que le aventó esa cosa”, señaló la mamá de la joven.

Los hechos fueron registrados el pasado 19 de octubre en la colonia Arcos de Guadalupe, la familia ya interpuso una denuncia ante las autoridades por presunto intento de secuestro.

