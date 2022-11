Reactivan y “congelan” proyectos en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Comisionado de Energía de Tamaulipas, José Ramón Silvia Arizabalo, reveló que están en el proceso de gestionar las reuniones con empresas que trabajan en la región sur de Tamaulipas para conocer los planes para los próximos años y buscar trabajar en colaboración para generar mejores condiciones.

El funcionario estatal aseguró que ya hay proyectos en desarrollo y la proyección para que empresas extranjeras sigan invirtiendo y avanzando en los proyectos de explotación y exploración.

“El proyecto de Woodside ese sigue en camino, si bien ellos ya terminaron su etapa exploratoria, ahora viene el siguiente desarrollo, vamos a esperar cómo van anunciando su programa técnico pero es una de las empresas que va a seguir trabajando en nuestro estado, al igual que Shell que acaba de anunciar la perforación del siguiente pozo, lo cual es una gran noticia, y para la parte terrestre, se están reactivando prácticamente todas, tienen un programa muy ambicioso para los campos que están asignados”.

Silva Arizabalo puntualizó que hay un proyecto en el que Pemex podría retomarlo para la explotación del bloque Pánuco, en la cuenca Tampico-Misantla, que se había adjudicado a Schlumberger, pues la empresa lo dejó al no encontrar las condiciones óptimas, sin embargo, para la cuenca de Burgos se estarán reactivado proyectos importantes.

“Que sepamos de manera precisa es Schlumberger, el contrato del bloque Pánuco y al parecer no encontraron las condiciones óptimas y están en un proceso administrativo, no sabemos específicamente el tema legal como está pero siempre habido buena voluntad de la empresa por seguir bendiciendo en el país y en este caso al parecer no encontró las condiciones, pero están abiertos a buscar otros lugares en donde sea exitoso el trabajo, hasta ahora que sea certero es el único caso, en la cuenca Tampico-Misantla pertenece la parte de Pánuco-Cacalilao”.

Refirió que hay otros proyectos que podrán modificarse y se espera poder controlar desde el Gobierno de Tamaulipas para generar las condiciones necesarias para su desarrollo.

“Hay algunas otras que van a tratar de cambiar la modalidad de contrato por que no encontraron algunas condiciones óptimas de operación, incluso la sesión del campo, ya sea de regreso a Pemex o a otro privado, se están acercando y viene un tema de desarrollo importante, de reactivación importante”, afirmó.

Sobre el desarrollo y explotación de la Cuenca de Burgos, dijo que se espera un impulso muy importante, pues la capacidad de la zona se asemeja al desarrollo más importante que hay en Estado Unidos y que impulsó su desarrollo.

“Estamos esperando también cómo va a ser el programa para la cuenca de Burgos sabemos que se quiere reactivar, se quiere volver a invertir en el norte del estado, lo cual sería buenísimo para toda la parte de gas, sabemos que la cuenca de Burgos en el tema de gas es referente, es la consecución de la Cuenca de Eagle Ford en Estados Unidos y que en algún momento esa cuenca fue la que hizo fuerte la que hizo crecer Estados Unidos y tenemos el mismo recurso y mucho potencial en Tamaulipas”.

Puntualizó además que en varias partes de la entidad hay empresas que siguen desarrollando proyectos y generando una importante derrama en las localidades en las que están asentadas.

“Hay empresas operando, tanto en la parte exploratoria como en la parte desarrollo, son muchísimas, diferentes tipos de contratos y hay muchas empresas de servicio, no hay un número preciso pero están Iberoamericana de hidrocarburos, que sigue trabajando fuerte en la parte de San Fernando, está Jaguar entre otras, son muchas las empresas tanto operadoras como prestadores de servicio que ya están nuevamente reactivando sus procesos, sus campos, sus contratos”.

Reveló además que sostuvo reuniones de trabajo con los integrantes de los Clusters de Energía en la entidad, pues buscan desarrollar un programa colaborativo que permita seguir impulsado a las empresas locales como proveedores de servicios.

“Tuvimos una reunión con todos los Clusters, la verdad es que la idea que tienen, es que los programas de impulso a proveedores se sigan manteniendo, que se involucre el Estado también en darles el soporte y apoyo para que el desarrollo de proveedores continúe, la verdad han hecho muy bien su papel esos Clusters y vamos a trabajar de la mano para que sigamos atrayendo inversión y sigamos trayendo gente valiosa que opere, gente técnica en investigación, vamos a trabajar de la mano con ellos”, afirmó.

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón