Ya salió el peine de El Moyo… 

Luego de que el Gobierno actual diera a conocer que se investigaría el otorgamiento de 27 Fiat para el funcionamiento de notarías públicas que se entregaron de manera rauda, veloz, arbitraria y corrupta, casi al finalizar la administración gubernamental anterior, varios panistas implicados pensaban que no pasaría nada, que sería la historia de siempre.

Bueno, eso creían hasta que vieron que todo va en serio, que el gobierno actual si atacará la corrupción y exhibirá a quienes actuaron mal, a los que hicieron movimientos ilegales para otorgarse o quedarse con beneficios a los que no tienen derecho, como es el caso de las Notarías Públicas donde los más beneficiados fueron abogados de la frontera.

Tan en serio van contra los “Fiatduleros” que cayó el primero, un personaje de nombre ALFREDO TREVIÑO a quien se le canceló su Notaria Pública pues resultó que se la otorgaron por tráfico de influencias donde el exgobernador, su secretario general de gobierno y una diputada llamada MAYRA FLORES son involucrados, aunque ahora ella como PEDRO, lo niegue más de tres veces, tal y como lo hizo cuando representantes de los medios de comunicación la cuestionaron al respecto.

El gobierno de Tamaulipas declaró la terminación de la función como Notario y la nulidad de la Fiat otorgada a ALFREDO TREVIÑO SALINAS como Notario Público Número 170, para ejercer funciones en el Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado tras encontrarse irregularidades en su designación, y van por más, por personajes beneficiados con Notarias como bono de marcha, si, por esos que hasta parecían decentes, pero ahora queda claro que también le apostaron a la corrupción.

Qué ironía, se adjudicaron Notarias Públicas, que se encargan de atender y dar legalidad, mediante actos ilegales, así de corrupto y grave es el asunto, ¿cómo puede un ciudadano confiar en un notario que obtuvo un Fiat mediante tráfico de influencias sin tener ni poquita ética ni moral profesional, bueno, sin siquiera estar capacitado?

Realidad es que los implicados esta vez no son los únicos ni los primeros que obtienen la Fiat mediante tráfico de influencias, pero no se puede ni se debe permitir ya.

Razón por la que la ciudadanía aplaude se cancelen o se les quiten las Notarías a quienes incurren en actos de corrupción, como es el caso de las que adjudicaron al finalizar la pasada administración, cierto, también deben de revisar las ya establecidas pues hay otras que incluso tienen demandas por mal uso del Fiat, así los ciudadanos tendríamos más certeza de que a quienes confiamos un asunto notarial son de fiar, es decir, personas integras.

El caso es que en el análisis e investigación que hiciera la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado se encontraron un montón de Notarías entregadas de manera ilegal, sin que los agraciados cumplan los requisitos, por ejemplo, aparece ahí la esposa del coordinador de los diputados panistas y actual presidente de la Junta de Coordinación Política, FELIX, EL MOYO, GARCIA, lugar también obtenido por actos de corrupción, tráfico de influencias y diputadas vendidas.

Ahora se entiende porque tan rabiosamente gritaba que en el asunto de las Notarías que están bajo la lupa todo se trataba de una persecución política, el diputado tiene su interés.

Claro, ahora ante la posibilidad de que le vayan a quitar la Notaria a su esposa, su beca de por vida, El MOYO sale a pelear y asegura que todo se trata de una persecución política, pobre diputado nada más exhibiéndose de cuerpo entero, queda claro que a los abogados y abogadas a las que les otorgaron FIAT a final de la administración pasada y sus patrocinadores son más bandidos que políticos.

Lo triste, es que el abogado ABELARDO PERALES MELENDEZ que siempre fue honorable, de lo más decente que tenían los panistas en la Entidad, resulta que ahora se dejó seducir por el animal de la corrupción, o eso parece, que ya no es tan pulcro, o quizá el gozar de poder lo echó a perder, pues resulta que siendo él el Consejero Jurídico del Gobierno y a pesar que su hijo, ABELARDO, era alto funcionario en la administración pasada, pues ostentaba una dirección, que además no llegaba a cumplir con los requisitos porque ni siquiera realizo un curso de capacitación Notarial, es uno de los agraciados con una Notaría, bien dicen que lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo y al del moño colorado, que era su canción de campaña cuando quiso ser presidente municipal, le apareció lo que parece su pecado, como dijera un expresidente, el orgullo de su nepotismo.

Sin duda alguna la Directora de Notarías Públicas en Tamaulipas, la Licenciada GUILLERMINA REYNOSO OCHOA, le entiende bastante bien al tema, pues ya el gobernador, también en la Secretaria General y la Consejería Jurídica, tienen el dictamen claro, muy apegado a derecho y verdad, y si se está procediendo a retirar los Fiat otorgados de última hora como premio o pago por algún servicio en la administración anterior pues es obvio que se actuará en consecuencia.

En fin, la situación es que ahora se entiende el gritar de diputados panistas ante el anuncio de que se cancelaran Notarías Públicas que fueron entregadas al finalizar la administración pasada, en el caso de El MOYO, ya salió el peine, no quiere quedarse sin su beca vitalicia familiar y de por vida.

