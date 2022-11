Conflicto de vecinos detiene pavimentación en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Conflicto entre vecinos, detuvo por más de tres horas la pavimentación de una calle en la colonia Emilio Portes Gil en Altamira.

El licenciado, Alejandro Contreras Álvarez dijo que la falta de pronunciamiento por parte del Director de Desarrollo Urbano, fue lo que generó el conflicto.

Argumentó que con la pavimentación serían disminuidos los terrenos y por eso colocó postes para delimitar, mientras que otros residentes aseguraban que había invadido la calle.

“Toda la semana he estado proponiendo que lo único que yo quiero es que los conceptos de afectación de Pemex sean aclarados porque en los mismos planos de ellos no aparece calle, no le venda a la gente que eso es calle”.

Al momento en que una retroexcavadora retiraba los postes instalados, el abogado se puso enfrente de la máquina y enfatizó en que permitiría la obra, siempre y cuando lo notificaran a través de un oficio.

“Alguien tenía que venir a decirme que me iban a recortar el terreno, bueno notifícame, que me van a quitar los postes, notifícalo”.

Por Óscar Figueroa