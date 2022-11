Contraloría inicia auditoría en la Comapa de Tampico

La revisión de permisos de la empresa encargada de seguridad privada en la Comapa Zona Tam, así como el intento de personal de la Contraloría de Tamaulipas de iniciar una auditoría en el organismo, generaron tensión entre directivos del ente y funcionarios estatales.

Lo que parecía una revisión de rutina se convirtió en un conflicto que tensa más las relaciones del gerente general con la nueva administración estatal.

La situación comenzó a generarse la tarde del domingo, cuando elementos de la Policía Auxiliar adscrita a la Policía Estatal acudieron a las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), ubicadas en Paseo Bellavista de la colonia Altavista en Tampico.

Los elementos de la corporación solicitaron a los guardias de seguridad de la empresa contratada por el organismo los permisos y autorizaciones para su funcionamiento, pero éstos se negaron argumentando que era día inhábil y además que ese trámite debían realizarlo en las oficinas administrativas de la compañía.

El Gerente General de la Comapa Zona Tam, Gabriel Guerra Turrubiates afirmó que la acción sorprendió a directivos del organismo, pues siendo parte del gobierno estatal no recibió siquiera una llamada para notificar acerca de esta diligencia, además de calificarla como fuera de lugar, pues la Comapa solamente es cliente de la compañía de seguridad privada que tiene un contrato para la prestación de este servicio.

Incluso, Guerra Turrubiates se aventuró a afirmar que las acciones realizadas por la Policía Auxiliar forman parte de una estrategia de grupos políticos locales, que tienen interés en hacerse del control de la Comapa.

“HAY GRUPOS POLÍTICOS DETRÁS DE TODO”: GUERRA

Gabriel Guerra Turrubiates, Gerente General de Comapa Zona Tam aseguró que la diligencia del domingo no fue notificada por el gobierno estatal y puso en duda los motivos del gobierno de Tamaulipas para realizar la revisión del permiso a la empresa privada que presta los servicios de seguridad.

“Fui notificado hasta ese momento que el director de la Policía Auxiliar del Estado Enrique Castillo y personal civil que no se quisieron acreditar, quisieron ingresar a las instalaciones, al parecer dijeron que estaban haciendo un revisión a la empresa que nos brinda el servicio, pero nosotros tenemos a resguardo el agua de los más de 600 mil habitantes de la zona, por obvias razones no se permitió el acceso”, dijo.

Inclusive, consideró que detrás de estas acciones hay grupos políticos locales interesados en hacerse del control de la Comapa para usarlo como trampolín”.

El funcionario también se dijo víctima de una campaña de desprestigio, pues desde la misma tarde del domingo comenzaron a circular por diversas redes sociales y medios de comunicación información en la que se le acusa de presuntos desvíos millonarios de los recursos del organismo.

La Comapa Zona Tam envió la tarde del domingo un boletín en el que Guerra Turrubiates se deslindó de esos señalamientos, ademas de recordar que el cargo de la gerencia general solamente puede ser removida por parte del Congreso del Estado de Tamaulipas, esto de acuerdo a la Ley de Aguas de Tamaulipas.

“No coman ansias y no lastimen la dignidad, la integridad no nada más del gerente de la Comapa, sino de los cientos de empleados que no hacen otra cosa más que entregar su vida y corazón a los usuarios”, decía el comunicado.

La mañana de este lunes, personal de la Contraloría Estatal llegó a las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tampico, con la intención de ingresar a las oficinas para notificar al gerente Gabriel Guerra Turrubiates sobre el inicio de una auditoría para conocer el estado de las finanzas del organismo.

Sin embargo, personal de la empresa de seguridad privada impidió el acceso al edificio a los funcionarios estatales.

Por Tomás Briones