Este iba a ser el impactante final original de House of the Dragon

La serie House of the Dragon terminó la primera temporada con uno de los eventos más fuertes de toda la ficción.

Sin embargo, el director del último episodio, Greg Yaitanes, reveló que el final original era muy diferente a lo que se vio en pantalla y que la última secuencia de Rhaenyra Targaryen estaba planeada de manera distinta.

En el décimo y último capítulo, Luke, el hijo de Rhaenyra, y su joven dragón Arrax fueron atacados y devorados por la dragona Vhagar, la cual era montada por su tío Aemond.

En la última escena, tras conocer la muerte de su hijo de tan solo 14 años puede verse a la heredera de Viserys mirar a la cámara alistándose para la guerra, la Danza de los Dragones.

Fue por medio de sus redes sociales que Yaitanes publicó los storyboards que manejaron para esa última secuencia. De entre todos, el que más llamó la atención fue un último plano que se eliminó del montaje definitivo. Toda la obra es del artista Adam Pescott, quien creó los planos finales junto al cineasta.

En la secuencia se ve Rhaenyra sentada en el trono del castillo de Rocadragón. En ese momento, Daemon entra en la sala para informarle la trágica muerte de su hijo. Tras unos instantes de silencio, Rhaenyra estalla con un grito de desolación. Es entonces que la reina vuelve la vista a la cámara, a la que mira fijamente. Aquí es cuando se produce el mayor cambio.

Bajo el sonido de un rugido de dragón, sus ojos se fusionan con un oscuro plano del que, de entre las sombras, emerge Syrax, la formidable dragona de la propia Rhaenyra desde que era joven y con la que guarda una profunda conexión. Syrax, al igual que la Targaryen, mira a la cámara con un gesto feroz. Y así concluía la temporada.

Del imponente final que se pensó originalmente se decidieron cambiar algunos detalles. De inicio, Rhaenyra no se encuentra sentada en el trono, sino de espaldas mirando el fuego de una chimenea. De acuerdo a Wiki of Nerds, el set de la sala del trono no terminó de construirse a tiempo y por ello tuvieron que cambiar de localización.

Además, cuando Daemon le informa del asesinato de Luke, la reina no grita y se limita a girar para ofrecer esa vengativa y estremecedora mirada a la cámara. El actor Matt Smith fue quien decidió cambiar esto, dejando una escena en la que no se escucha una sola palabra, dándole todo el poder dramático al silencio, los gestos de la actriz y la banda sonora de la serie. Por último, la fusión con los ojos de Syrax fue omitida, cargando el peso emocional sobre la mirada de la propia Rhaenyra y su silenciosa declaración de guerra.

