Tom Brady llega a las 100 mil yardas y rompe récord

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este domingo 6 de noviembre se rompió un récord en la NFL que pareciera inalcanzable en un corto plazo. El quarterback estrella de los Bucaneros de Tampa Bay Tom Brady se convirtió en el primer jugador de la liga en llegar a las 100 mil yardas en toda su trayectoria.

Brady, de 45 años de edad, llegó este fin de semana ante los Ángeles Rams necesitando alrededor de 164 yardas para romper la cifra. Hasta antes de este domingo, Brady sumaba 99,836 yardas aéreas totales en 23 años de carrera, 86,787 en temporada regular y 13,049 en los playoffs.

Brady estableció la marca en el último cuarto, cuando se conectó con el corredor Leonard Fournette para un envío de 15 yardas.

Actualmente, el jugador en activo más cercano a Brady es Aaron Rodgers de los Green Bay Packers, quien suma 63,054 yardas totales (57,160 en temporada regular y 5,894 en playoffs).

“Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué: para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases”, declaró Brady esta semana en referencia a la posibilidad de llegar a 100,000 yardas aéreas.

Recientemente, Brady se convirtió en el quarterback más capturado en la historia de la NFL con 556, superando las 555 de Roethlisberger. El mariscal de campo activo más cercano es Rodgers con 513.4

Brady y su divorcio

Desde hace un par de semanas, diferentes medios estadounidenses aseguraron que Tom Brady y su esposa, la supermodelo brasileña, Gisele Bündchen, estarían atravesando por una fuerte crisis matrimonial, la cual, estaría llegando a un punto de no retorno pues las últimas noticias apuntan a que la todavía pareja ya habría contratado abogados para negociar los términos de su separación, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con el afamado portal de espectáculos “Page Six”, los problemas de la pareja comenzaron hace un par de meses atrás luego de que Tom Brady se retractara de retirarse de la NFL para continuar, por al menos una temporada más, con los Tampa Bay Buccaneers por lo que reportaron “una pelea épica” entre la mediática pareja, quienes hasta hace unos meses eran una de las más sólidas del ambiente deportivo en el que se desenvuelven.

Tras esta pelea, el mismo portal antes citado, señaló que la pareja sigue compartiendo residencia, sin embargo, trascendió que duermen en habitaciones separadas, pues no han podido resolver sus diferencias pese a que, según un informante anónimo, “están haciendo de todo para recuperar su matrimonio”.

La mañana de este martes 4 de octubre, Page Six publicó el testimonio de una fuente cercana al siete veces ganador del trofeo Vince Lombardi y se aseguró que la mediática pareja está decidida a divorciarse por lo que ambos ya contrataron abogados y solo negociarían el reparto de la millonaria fortuna que tienen en común, pues según se informa, la custodia de sus hijos sería compartida y esto no estaría a discusión.

“No creo que haya algún regreso por ahora. Ambos tienen abogados y están analizando lo que implicaría una división, quién se queda con qué y cómo manejarían las finanzas”, informó la fuente anónima para Six Page.

En medio de todos los rumores de la separación de Tom Brady y Gisele Bündchen, el polémico ex receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown, publicó una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece siendo abrazado por la supermodelo brasileña y como pie de foto escribió la frase “Put that shit on”, cuya traducción literal es “Ponte esa mier… encima”, lo cual, fue interpretado como un mensaje más que retador para su ex compañero, con quien no terminó en buenos términos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO / IMAGEN Instagram: @tombrady