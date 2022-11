Desaparece policía Violeta, entra unidad de atención.

El sistema de policía Violeta que opera en la zona metropolitano, ahora estará operando una unidad de atención para las víctimas.

Antes de terminar la pasada administración concluyó su vigencia y se terminó con esta estrategia, señaló José Luis Del Ángel, coordinador operativo de la mesa ciudadana de seguridad en la zona sur.

“Ahora es la Unidad móvil de Atención a Víctimas (UMEAV ), solo sobrevive en Ciudad Victoria la policía Violeta, ya no existen, antes del nuevo Gobierno desapareció, es algo diferente, pero se continuará apoyando” dijo.

A partir del mes de julio de este año se activaron 8 elementos Violeta, en esta parte del estado, pero un mes antes del cambio de Gobierno

desaparecieron.

Explico que esta unidad cuenta con elementos capacitados para la atención a víctimas y de esta manera no dejar desprotegidas a las mujeres de Tampico, Madero y Altamira.

“Esta unidad es para recepcionar las denuncias y atenderlas, no es lo mismo, pero es algo parecido “indicó.

También se eliminó el sistema de atención de “Casa Violeta”, la que se ubicada en Tampico cerró sus puertas el pasado 8 de septiembre, que daba alojo a las mujeres que vivían estos lamentables episodios en sus vidas, para que tuvieran tiempo de tomar decisiones y sus acciones legales.

“Acá había una casa Violeta a donde las llevaba, y aquí no hay, desde hace varios meses no hay, vamos a buscar cuál es la manera de estarlo restituirlo” indicó.

Mario Prieto / La Razón