El director que desvió 53 millones 

Desde hace tiempo, la política pública para impulsar el deporte es un fracaso, pero los males se acrecentaron en el último sexenio.

Deportistas y entrenadores carecieron de los apoyos para ofrecer los resultados que colocarán otra vez a nuestra entidad como referente nacional.

Dos de los gobernadores más populares, fueron AMÉRICO VILLARREAL GUERRA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quienes fueron referentes respecto a los apoyos que entregaban a los ciudadanos.

AMÉRICO inclusive fue llamado el gobernador deportista por el enorme impulso que le dio a todas las disciplinas. El Director General fue GONZALO RIVERA.

Otro de los gobernadores sobresalientes fue EUGENIO, quien dio instrucciones para que se dieran los apoyos necesarios a entrenadores y deportistas para que pudieran cumplir con las disciplinas.

Con FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA el apoyo al deporte fue pobre, casi nulo, desde su primer año de gobierno se sintieron las acciones en contra de los deportistas.

Por ejemplo, los entrenadores de alto rendimiento que habían llegado EUGENIO y que los había mantenido EGIDIO TORRE CANTÚ, un ingeniero que es muy práctico y que acostumbra no cambiar lo que funciona adecuadamente, se fueron a otras entidades donde si les pagarán.

Con CABEZA DE VACA se acabaron los apoyos, cuando salían a las competencias eran abandonados, pero además dejaron de pagar a los entrenadores.

Desde hace un año que no reciben sus salarios y becas, por lo que los entrenadores hacían actividades extradeportivas para sobrevivir.

Nos hemos enterado casos de entrenadores que sobrevivieron gracias a las rifas de los padres de sus alumnos, las ganancias obtenidas se las entregaban, también tuvieron que subir el costo de sus clases para sobrevivir.

Otra medida de la anterior administración estatal, es que empezaron a cobrar por el uso de sus instalaciones a deportistas de alto rendimiento.

El ex director del ITD, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para responder como presunto responsable de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada.

CARLOS, actual diputado local del PAN, junto a un grupo de ex funcionaros estatales son señalados como presuntos culpables de un desvió de 53 millones de pesos en favor del equipo de Futbol de Tampico-Madero que militaba en la Liga profesional del futbol mexicano.

FERNÁNDEZ realizo una transferencia por 53 millones 663 mil 920 pesos por concepto de “Servicios de Promoción de Imagen”.

La segunda de a bordo de la actual administración estatal, URSULA GONZÁLEZ sabe la situación de abandonó que dejó la anterior administración, por lo que seguramente debe ser la principal interesada en cambiar de rumbo. Es cierto arrancan en primera, pero los cambios siempre se aplican paulatinamente.

Por cierto, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA dio una muestra de lo que será su administración, cuando acompañado de la doctora MARÍA DE VILLARREAL, presidenta del Sistema Dif Tamaulipas hicieron la entrega de uniformes a jóvenes que participarán en los próximos juegos paralímpicos a realizarse en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El director general del Instituto del Deporte, MANUEL RAGA NAVARRO señalo que darán todo el apoyo que tienen los jóvenes deportistas.

La esperanza de los tamaulipecos es que regrese un gobierno sensible que escuche a los ciudadanos, como es la comunidad deportiva.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com