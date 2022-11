Fuego acabó con su casa y pertenencias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desesperada y en busca de ayuda estatal la señora Rosalba González Nava a quien el pasado martes el fuego le consumió por completo su hogar.

Además ropa y los útiles de sus tres hijos y esposo.

Madre de tres hijos, la señora se dedica a vender en tianguis y su esposo es albañil, por lo que les resulta muy difícil iniciar desde cero y construir su nuevo hogar que estaba construido de madera y lámina.

“La verdad no sé cómo inicio el incendio, yo estaba vendiendo, me dedico a vender ropa en un tianguis, nadie estaba en mi casa; unos vecinos me llamaron para preguntarme por mis niños y fue cuando me dijeron que mi casa se quemaba”.

Luego de recibir esa noticia, Rosalba y su familia se trasladaron rápidamente a su domicilio ubicado en calle Rio Verde en la colonia Luis Echeverría pero poco pudieron hacer y a las 7 de la tarde cuando las llamas habían acabado con todo.

“No encontramos nada. Todo estaba convertido en carbón; se me quemó mi cama, ropero, mi tele, refrí, estufa y ropa de mis hijos así como todos sus útiles escolares, pero gracias a dios los maestros nos apoyaron”.

Sobre el esposo de Rosalba, dijo que se dedica a la obra, por lo que vive al día y aunque es un hombre muy trabajador, no tiene el recurso necesario para reconstruir su vivienda.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 8341380183 o acudir a la dirección calle Rio Verde ampliación Luis Echavarría Manzana 46 Lote 3 ya que es necesario aportar material para construcción, ropa para niños de 8, 12 y 17 años, así como útiles escolares.

