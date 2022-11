Más… y más muertas

No es posible dejar de ver las redes sociales, sin que aparezca, un reporte de una mujer desaparecida… De todas las edades y clases sociales.

Estamos viviendo una avalancha de casos que se están presentando, cada día aumentan, todavía no encuentran a una, cuando aparece otra búsqueda en todo el país.

El fin de semana, María Carmela Vázquez, fue asesinada en el municipio de Abasolo, en el estado de Guanajuato y en Tuxtla Gutiérrez una chica de nombre Estefanía Martínez, nunca más regresará a su casa, fue encontrada muerta en la carretera Tuxtla Gutiérrez con Emiliano Zapata.Estaba reportada como desaparecida desde el pasado 30 de Octubre.

En esta ciudad porteña el dolor no sana todavía, de los familiares de Lidia Gabriela, y donde todo mundo creíamos que se había detenido al presunto responsable y ahora, resulta que no, por lo que la esfera pública sigue como olla de presión en la Ciudad de México, para que se proceda contra el taxista que por querer secuestrar a la tampiqueña, se vio forzada a lanzarse con la unidad en circulación.

Y en el caso de Ariadna Fernanda se hacen bolas las autoridades y se han quedado envueltas en el síndrome del tortuguismo y esto no debería de

pasar.

De nada sirven las condolencias, ni los mil abrazos que los políticos envían a los familiares, eso no es más puro churro y discurso rayado, se requieren resultados y ya, de volada .

Nada podrá regresarles a sus mujeres, a sus niñas y a sus jóvenes, es necesario que se ponga un freno, para que esto no siga y se pueda dar un manotazo y parar este caos.

Todo muestra que la ola delictiva que se ha desbordado en este tema y en el de seguridad, no existe en el país del “Yo tengo otros datos”.

Se nota que él abuelito de Don López Obrador está más preocupado y ocupado por heredar la banda presidencial a sus corcholatas que por los feminicidios que se presentan.

Será que los políticos… ¿No tienen mom?

O quizá, no les importa, lo que les pase a las reinas del hogar.

HASTA MARIACHI LE LLEVARON … AL ALCALDE DE ALTAMIRA

La manera de saber, si un alcalde hizo bien o no una obra, es al ver el agradecimiento.

Y quedó muy claro, que en la escuela Amado Nervo del Ejido la Pedrera, los maestros quedaron más que contentos con la obra de techumbre que realizó la administración que encabeza Armando Martínez.

Además les llevó pupitres y escritorios para que sean usados en cada una de las aulas.

En respuesta los maestros apapacharon al presidente del municipio de Altamira y a su equipo con un delicioso almuerzo y además, hasta mariachi le llevaron.

MUY BONITO EL BILLETE

Se vio muy padre el billete de la Lotería Mexicana que será conmemorativo por los 100 años del aniversario luctuoso del periodista Ricardo Flores Magón.

Seguramente para los historiadores y los “intelectuales” será muy importante este detalle.

Pero este Gobierno federal debería de estar más al pendiente de que se haga valer la libertad de expresión y que se respete a los periodistas, para que de esta manera se honre a esta hermosa pero a la vez, peligrosa labor en nuestro país .

Pero estamos en uno de los sexenios donde les ha valido un cacahuate frito la vida de los que ejercemos esta labor.

Recuerde : ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO