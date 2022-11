Piden aprovechar potencial turístico.

A DÓNDE IR

– RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO

Área protegida en el centro-sur del estado de Tamaulipas. Está compuesta por montañas y bosques tropicales y nublados. La fauna y la flora son abundantes con robles y pinos.

– CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Se encuentra en el centro histórico de Tampico. La construcción inició en 1841. La edificación sufrió varios accidentes y en 1917 colapsó la nave central, y en 1922 la torre oeste se derrumbó a causa de un rayo.

– CENOTES DE ALDAMA

Del Nacimiento se sube por una empinada escalinata hacia los cenotes, una maravilla natural. La mejor época del año para visitar los cenotes es el verano, cuando se puede gozar de aguas cristalinas. Estas cuatro pozas tienen corrientes subterráneas de aguas hidrotermales sulfurosas.

– NACIMIENTO DE MANTE

Una de las zonas más visitadas por los turistas y residentes locales es la de El Nacimiento, en el poblado de Mante, un río de aguas cristalinas que nace de un manantial subterráneo cuyas aguas brotan desde una cueva formada en las faldas de la sierra.

– PUEBLO MÁGICO DE TULA

Ubicado en un área de transición entre el desierto y el bosque, este Pueblo Mágico es rico en paisajes contrastantes, gastronomía y artesanías. Fue cuna de movimientos revolucionarios y creó cuera tulteca, hace más de cien años fue capital de Tamaulipas.

– MIRAMAR EN CD. MADERO

Miramar es una de las playas más importantes del norte del país. Atraen los abundantes mapaches y su amplio malecón, Las Escolleras.

El presidente de la Asociación de Hoteleros del Sur de Tamaulipas, Alberto Ortega Ortega hizo un llamado a seguir impulsando al estado como destino turístico y no solo aprovechar las ciudades, sino también la zona rural para impulsar el turismo de experiencia.

El empresario hotelero de tercera generación aseguró que en los últimos años se ha dado una promoción importante de los principales destinos turísticos de Tamaulipas, pero llamó a ampliar la promoción hacia el turismo rural.

“Se le dio mucho impulso, la idea es que la derrama económica no es solo para las ciudades, sino también para núcleos de la zona rural y creo que juntos podremos seguir posicionando a Tamaulipas como un destino emergente, porque antes no se conocía, pero hoy en día ya está en el radar de muchas personas para venir a visitarnos y realizar aquí sus eventos”, apuntó.

Ortega Ortega destacó que la región sur y centro de Tamaulipas tiene importantes destinos que complementan la oferta turística que ofrece playa Miramar.

“Hay proyectos importantes que hay en Altamira, estamos rodeados de lagunas, de ríos, del mar, todo eso es un conjunto, también está Aldama con su Cenotes y un poco más al norte incluso El Cielo en Gómez Farías, está el Pueblo Mágico de Tula, toda la zona de El Mante, los cañones con que cuenta y toda esa naturaleza en esa parte de la Sierra Madre, yo creo que todo eso hace que sea un destino importante con todos estos productos turísticos, incrementar la oferta con la que contamos”, afirmó.

Destacó que el sector hotelero se reunió hace unos días con el secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez, con el objetivo de sumar acciones a favor de este sector.

“La comunicación directa con los miembros de la industria turística es la mejor fórmula para el pleno entendimiento y para la ayuda más eficaz, con miras a realizar labor en equipo de esta gran comunidad”, dijo Hernández Rodríguez.

El funcionario estatal resaltó la importancia del sector en la industria turística, al afirmar que el hotelería es indispensable para el turismo.

“El plan de trabajo de la Secretaría de Turismo está enfocado en el aumento de la productividad y el eficiente uso de recursos de todo tipo”, puntualizó.

PEGA EL CAMBIO DE HORARIO

El reciente cambio al “horario de invierno”, marcó el final del cambio de verano, situación que ha sido cuestionada por el sector turístico, en ese mismo sentido se pronunciaron los hoteleros, reveló Alberto Ortega.

“Nosotros pedimos que se tomara en cuenta esta opinión, porque no es lo mismo que hoy en día ya para las 6:30 está oscureciendo, anocheciendo, aquí en el verano pudiéramos dar una hora más o hasta hora y media más para que los turistas sigan gozando la luz solar y sigan disfrutando de los atractivos que tenemos, y con esto pues provocar una mayor derrama económica”, señaló.

Pese a la incomodidad social que representa el cambio anual al horario de verano, este representa un elevado beneficio para el sector turístico, porque “amplía” el horario para que los turistas disfruten del día.

“Al final de cuentas es en beneficio de la ciudad, no creo que se dé eso (regresar al anterior esquema) pero sí estamos perdiendo horas luz en la tarde y en la noche que el turista puede seguir disfrutando en beneficio de una mayor derrama económica, esperemos que no sea así”, puntualizó.

Omar Reyes / Expreso – La Razón