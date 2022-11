“Si no hay agua no hay desarrollo, no hay crecimiento”: Chucho Nader

El presidente municipal de Tampico, Jesús Nader reconoció el compromiso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya para la rehabilitación del sistema lagunario.

Afirmó que de no llegar la inversión necesaria, la zona sur y parte del norte de Veracruz sufrirán en los próximos años luego de que la captación de este año no fue la esperada.

“Nos haría falta este vital líquido y con el compromiso del gobernador del estado vamos a cerrar filas porque si se va a poner un poquito difícil el año que entra en cuanto a la captación de este vital líquido, no llovió lo suficiente”.

Recordó que en el 2021 la zona sur enfrentó un problema de agua salada durante un par de meses, ante esta mala experiencia señaló que no se debe repetir.

“Si no hay agua no hay desarrollo, no hay crecimiento y es algo que queremos evitar, ya lo vivimos en 2021 y no queremos padecerlo todos los tampiqueños”.

Añadió que, este recurso lo ha gestionado durante mucho tiempo el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), así como el municipio para que “caigan” los recursos.

Por Javier Cortés