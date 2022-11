Brenda Zambrano se burla de Niurka al verla llorar por Juan Vidal

Recientemente, Niurka rompió en llanto durante una transmisión en vivo mientras hablaba de su fallida relación con el actor Juan Vidal.

Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele. A veces digo: ‘no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue’”, dijo la cubana.

La imagen de Niurka rápidamente se hizo viral y fueron compartidas por varios medios, lo cual molestó a la actriz

Niurka arremetió contra ‘La mesa caliente’ y aseguró que las conductoras perdieron las sensibilidad humana.

Las conductoras de la mesa caliente han perdido la sensibilidad humana para convertirse en gárgolas depredadoras de su propia especie sin importarles qué daño hacen, sólo piensan en garantizar su sobrevivencia en la industria. Están acostumbradas a pagar el precio que sea incluyendo su dignidad”, escribió Niurka en Instagram.

Pero no fue la única famosa en reaccionar, ya que Brenda Zambrano le respondió a la cubana y se burló de su ruptura.

¿Verdad que es súper horrible que se burlen de tus sentimientos, de lo que uno sufre? Yo me sentí horrible cuando pusieron en duda y agarraron de burla lo que conté en la casa, en fin, cada loco con sus cosas”, escribió la influencer.

Este comentario lo hizo en referencia a cuando estuvieron en ‘La casa de los famosos 2’ y Zambrano comentó que sufrió un abuso. En aquel entonces, Niurka puso en duda la historia y aseguró que solo era una estrategia de la ex Acapulco Shore para ganar el reality.

Durante todo el programa no tuvieron buena relación.

