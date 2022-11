Mark Zuckerberg despide a 11 mil empleados de Meta

ESTADOS UNIDOS.- Mark Zuckerberg afirmó que la decisión se debió a un tema económico y que el comercio electrónico no aumentó como se esperaba.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que reducirá el número de sus colaboradores en un 13%, lo que implica el despido de 11 mil trabajadores, con el fin de hacer más ágil y eficiente a la compañía, así como reducir costos en gastos discrecionales y congelar las contrataciones.

A través de un comunicado, Zuckerberg expresó:

“Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y cómo llegamos a ellas. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados”.

Explicó que la pandemia de COVID-19 provocó un aumento del comercio electrónico y se predijo que aumentaría con el tiempo incluso una vez superada la crisis sanitaria, lo que llevó a Meta a aumentar significativamente las inversiones.

Sin embargo, dijo:

“Esto no salió como esperaba. No sólo el comercio en línea ha vuelto a tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello”.

