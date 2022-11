“Bajo la lupa” el Estadio Tamaulipas

Las áreas del Estadio Tamaulipas que representen un riesgo para los aficionados serían clausuradas por la administración estatal.

El director de Coordinación de Municipios de Protección Civil Estatal, Rubén Navarrete anunció que realizarán una inspección en el inmueble, el cual será escenario para la final de la Liga Premier entre la Jaiba Brava y la Universidad de Zacatecas el próximo domingo.

“Apenas vamos a hacer las visitas, no tendría por qué llevarse a cabo si no se cumplen con las medidas de seguridad y en caso de no cumplirlas definitivamente hay áreas que no se deberán usar”.

Afirmó que Protección Civil Tamaulipas tiene la encomienda de hacer una inspección, la cual se hará entre este jueves o viernes.

“Todavía no tenemos información como tal, tenemos que asistir, verificar, entrevistarnos con los responsables y realizar una inspección de carácter técnico”.

Además de la estructura del estadio que se localiza en la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, los encargados deben mostrar los programas internos de protección civil.

Aficionados han evidenciado las malas condiciones de algunos palcos, mientras que otras áreas están en proceso de rehabilitación.

“Son imágenes que han surgido en redes sociales, nosotros tenemos que estar en el lugar y tenemos entendido que hay algunas áreas clausuradas, pero todavía no hemos hecho presencia. Tenemos que verificar que se cumplan las medidas de seguridad para los asistentes, entre ellas los programas internos de protección civil”, concluyó Rubén Navarrete.

Oscar Figueroa/ La Razón