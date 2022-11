Califican alarma de iPhone como uno de los peores sonidos para despertarse

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con un estudio realizado por analistas de Startle Music, tu iPhone podría tener la culpa de que despiertes de mal humor y dormir no sea lo mejor.

Y es que el sonido de la alarma predispuesta en la configuración del iPhone, fue catalogado como uno de los peores sonidos para despertarse.

Esto de acuerdo a las condiciones de sueño y sonido propuestas en un estudio del 2020, realizado por la Universidad RMIT de Australia.

Las 5 mejores alarmas en iPhone, según expertos

De acuerdo con el estudio de la universidad de Australia “Contramedidas auditivas para la inercia del sueño”, las melodías deben cumplir con una serie de características para ser utilizadas de manera eficaz como alarmas.

Estas características, señaló el estudio, son:

– Poderse cantar o tararear

– Una frecuencia de entre 100 y 120 latidos por minuto

– Una clave C5

– Frecuencia dominate 500 HZ

Y de acuerdo con Startle Music, teniendo en cuenta estas especificaciones, las mejores a alarmas en iPhone serían:

– Sencha: Frecuencia 110, clave C y frecuencia dominante de 500 HZ

– Junto al mar: Frecuencia 108, clave C y frecuencia dominante de 500 HZ

– Elevación: Frecuencia 114, clave C y frecuencia dominante de 500 HZ

– Constelación: Frecuencia 127, clave C y frecuencia dominante de 500 HZ

– Aumento Lento: Frecuencia 110, clave C y frecuencia dominante de 400 HZ

Los 5 peores sonidos de alarma en iPhone

Durante el estudio de Startle Music sobre la razón por la que despertamos de malas, se analizaron 28 tonos predeterminados de alarma del iPhone; de estos los 5 peores sonidos son:

– Presto

– Radar

– Beacon

– Signal

– Chimes

Y es que estas alarmas del iPhone, además de incumplir en gran medida con las especificaciones antes mencionadas, producen sonidos cortos y agudos.

Además estas alarmas tendrían frecuencias hasta cuatro veces más altas que las recomendables.

Esta clase de sonidos, señaló el ‘Daily mail’, pueden dejar por horas un “ritmo cardíaco acelerado y una sensación de aturdimiento”.

