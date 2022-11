Organiza boda con temática de Disney para casarse con el amor de su vida antes de que muera

Un verdadero amor se demuestra no solo en los momentos felices, sino también en los días más difíciles.

Así nos lo deja ver un hombre británico que organizó una boda con temática de Disney poco antes de que pareja muriera tras perder la batalla contra el cáncer.

Alex Fielding y su esposa Kirsty tuvieron una boda muy especial en el hospital donde ella estaba internada mientras recibía su tratamiento.

Alex y Kirsty se conocían desde muy jóvenes. De lo que más disfrutaban era de ir a los parques temáticos de Disney. Incluso, en el de Orlando se comprometieron de forma simbólica con un anillo luego de 10 años de relación.

Su vida iba muy bien hasta que a mediados de 2021 ella se encontró con un bulto debajo del brazo. Los primeros médicos que la vieron le comentaron que no era para preocuparse. Pero con el paso de los meses el dolor aumentó y se le detectó un sarcoma que se trató con una operación y radioterapia.

