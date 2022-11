Monreal agradeció el respaldo de senadores contra Layda Sansores

MÉXICO.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, agradeció el respaldo de 90 de sus compañeros senadores, quienes firmaron una carta de solidaridad, tras los dichos en su contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

“Agradezco el respaldo de senadoras y senadores, por solidarizarse conmigo ante las conductas ilegales que se han intensificado en mi contra. La reconciliación es indispensable”, expresó en su cuenta de Twitter, donde publicó un video.

Además, Monreal afirmó que “eso lo compromete mucho más a ser plural, incluyente y respetuoso de todos”.

El senador también llamó a la conciliación para la mejoría del país.

“Creo en la conciliación del país, no as rencor, no más odio, para que este país sea más justo, más democrático. Aunque lleguen los ataques, no vamos a cambiar”, afirmó.

Senadores de distintos partidos firmaron una declaración de apoyo a Ricardo Monreal, ante lo que denominaron como “agresiones” por parte de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en contra del legislador de Zacatecas.

Los senadores calificaron las declaraciones de la mandataria estatal como “falsedades y agresiones calumniosas”. Asimismo, repudiaron el uso de recursos públicos con fines de persecución política.

En la declaración, los senadores manifestaron su repudio hacia el método que Sansores habría utilizado para obtener la información con la que ha señalado al titular de la Jucopo y el uso que le ha dado.

“Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine una campaña de descalificación en contra de una persona”, apuntan los legisladores en la misiva.

Entre los firmantes destacan el actual presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier; así como los expresidentes de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, Eduardo Ramírez Aguilar, así como Martha Lucía Mícher, cercna al canciller Marcelo Ebrard.

Del lado de la oposición, firman, entre otros, Manuel Velasco, del Partido Verde; las panistas Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez; Miguel Ángel Mancera, del PRD; el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; así como los senadores del Grupo Plural Gustavo Madero y Germán Martínez.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR