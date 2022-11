Mujer que denunció a “Chuponcito” por acoso sexual declara que ha recibido muchas amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Chuponcito fuera vinculado a proceso por la demanda por acoso sexual que interpuso Carla Oaxaca en su contra, la mujer decidió romper el silencio y dar una conferencia de prensa en la cual expresó su sentir ante la situación a la que se enfrenta actualmente, en donde, además de tener que revivir malos recuerdos, ha tenido que soportar diversas amenazas anónimas.

Fue durante el programa “De Primera Mano” que se pudo observar como Carla Oaxaca se encontraba francamente consternada por todo el hate que estaba recibiendo no solo por medio de redes sociales, sino, incluso, por medio de llamadas telefónicas, ya que esto le ha afectado mucho psicológicamente hablando.

“He recibido amenazas en mis redes sociales, en llamadas, entonces claro que te sientes asustado porque no nada más es el proceso difícil, a parte de todo te atacan, entonces sí ha sido muy complicado; yo sigo con mi psicóloga porque enfrentar todo esto ha sido muy, muy, muy complicado, claro que me siento asustada, claro que me siento temerosa”, sentenció la mujer que logró vincularan a proceso a Chuponcito por acoso sexual.

Por otro lado, Claudia Oaxaca reiteró que ella no busca dinero por parte de Chuponcito, ni mucho menos fama, ya que lo único que quiere es que se haga justicia, por lo cual se atendrá a lo que el juez decida, pues el solo hecho de que ya se le esté dando valor a las pruebas que ella lleva años presentando, es un avance muy grande para su caso, el cual ha creado mucha polémica desde que se dio a conocer, en especial, por todas las denunciantes que se unieron a alzar la voz en contra del comediante.

La también exmánager del comediante José Alfredo Flores, mejor conocido como “Chuponcito”, habló acerca de lo agotador que fue el proceso legal de tres años que enfrentó para que sus acusaciones fueran tomadas en serio, pues fue hasta que su caso llegó a amparo que un juez determinó que existían las pruebas suficientes para someter al payaso al debido proceso.

“Talvez dos instancias no quisieron ver lo que era una realidad, en esta tercer instancia que es el amparo, un juez federal minuciosamente hace su trabajo y decide que existen los suficientes elementos para vincular al señor a proceso”, aseguró Carla Oaxaca ante los medios.

En este sentido, conviene señalar que es posible que Chuponcito también tenga que rendir cuentas por difamación, ya que en repetidas ocasiones expuso que Carla Oaxaca le había robado, cuando ella misma con toda confianza lo retó a que la demandara por ese delito, puesto que estaba segura de que no lo había cometido y que en realidad solo era una artimaña del payaso para desviar la atención del caso de acoso sexual.

Con información de Heraldo de México.