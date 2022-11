Van 50 intentos de suicidio este año en Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante el 2022, se han registrado 50 intentos de suicidio, principalmente entre adolescentes de secundarias, Cbtis y tecnológicos.

Blanca Estrada Castillo, Psicóloga de la clínica del DIF Madero, reveló que por día llegan a atender hasta 3 menores con tendencias suicidas; por semana, la cantidad es aproximadamente de 20 personas.

Reconoció que son muchos los casos de adolescentes que llegan a ese lugar para recibir atención.

“En este año no han habido suicidios, sí estuvieron a punto, tomaron pastillas, lo intentaron pero se salvaron, han estado viniendo conmigo, en cuanto a intentos han sido como 50”, comentó.

Quienes tratan de quitarse la vida, intentan colgarse, tomar pastillas o herirse en las venas.

Muchos de ellos, tienen serias dificultades para adaptarse a la nueva realidad, tras la pandemia del Covid.

“Hay muchos factores, la cuestión económica, de que no hay dinero, no alcanza porque todo está muy caro, si alguien tiene algo, cosas en la mente que intenten hacerlo que no lo hagan”, indicó.

“Tengo mucho adolescente, todo se suscitó por la pandemia, no quieren regresar a clases, tienen miedo, tienen miedo a los maestros”, detalló.

Comentó que en casa los padres pueden detectar señales que ayudan a saber si un menor está tratando de quitarse la vida.

“Si hay un adolescente en casa que no se quiere quitar un suéter, una camisa se manga larga, como papás a veces los dejamos ser, chéquenlos porque se están cortando, aparte ya no quieren comer, se encierra mucho en su cuarto, no quieren socializar, son focos rojos”, refirió.

Por Benigno Solís/La Razón