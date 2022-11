Gattás advierte sobre llamadas de extorsión

VICTORIA, TAM.- Mediante un video posteado en diversas redes sociales del gobierno municipal, Eduardo Gattás Báez alcalde de Victoria, advirtió a la población, principalmente a los comerciantes y grupos empresariales sobre llamadas de extorsión que han surgido en las últimas 3 semanas.

En el video que dura un minuto, el presidente municipal señaló que en las llamadas de incluso han mencionado su nombre y al ayuntamiento, algo que advirtió es falso y que la Mesa de Seguridad investiga.

“Este video está hecho por las llamadas de extorsión que ha habido durante las últimas 2 ó 3 semanas aquí en ciudad Victoria donde hasta inclusive sacan mi nombre a relucir como si estuviéramos involucrados nosotros en los mismos hechos”.

En cuanto a las recomendaciones, señaló que no se deben dejar intimidar y que de inmediato cuelguen la llamada, para no volver a contestar ese número, ya que afirma no pasará absolutamente nada si se ignora este tipo de llamadas.

“Mi recomendación a todos los comerciantes, los empresarios, a todo el comercio de Victoria es de cuelguen la llamada, no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada cuando cuelgan la llamadas”.

Finalmente dijo que ya se investiga de qué parte del país están surgiendo estas llamadas que solo buscan perjudicar el bolsillo de los victorenses, en un ambiente que afirma no ha pasado nada de gravedad.

Por Raúl López García