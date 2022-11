Con un hijo, jóvenes se hacen vasectomía en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Jóvenes con un solo hijo deciden practicarse la vasectomía, reveló el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Manuel Ramos Azuara.

En lo que va del 2022, en el municipio de Altamira se han practicado más de 500 vasectomías y calcula que un 30 por ciento se operaron con un solo hijo.

“Este mes se celebra el mes de la vasectomía, está por definirse el día que se hará y las edades van desde los 24 años hasta los 60 años aproximadamente”.

Recomendó que los interesados deben tener una fecundidad satisfecha, que tengan los hijos deseados y que la pareja esté de acuerdo, tanto el hombre como la mujer, al ser un método anticonceptivo definitivo.

“Hay jóvenes que solo quieren tener un hijo y toman esa decisión de ya operarse para no tener más familias”.

Las cirugías se llevarían en el módulo de vasectomía que hay en Altamira, así como en otras clínicas del sector salud.

Jóvenes mayores de 25 años son los que más se practican la cirugía, aunque han llegado de 20 años, pero a éstos últimos se les exhorta a que lo piensen.

De cada 10 hombres que acuden a realizar el procedimiento, uno no tiene, ni desea convertirse en padre y el funcionario no descarta que la cantidad vaya en aumento, porque en la actualidad los jóvenes no quieren ser papás, otros es porque desean adoptar, quieren darle una oportunidad a un niño que esté en un albergue.

“Manifiestan el tema de la economía y otros entre menos hijos, pueden dar una mejor calidad de vida, hay estudiantes, que ya trabajan y hemos recibido de todo”.

Manuel Ramos Azuara, agregó que él solo opera a jóvenes de 25 años en adelante, lo mismo aplica a las parejas, porque atendió a un hombre que quería la vasectomía, pero que más adelante buscaría tener otro hijo.

Por Óscar Figueroa