Aprovechada 10% de capacidad eólica

En el estado solo se ha aprovechado un 10% de la capacidad eólica, sin embargo, antes de impulsar nuevos proyectos se deben de establecer las vías de transmisión, señaló el comisionado de Energía de Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo.

“El potencial en Tamaulipas es tremendo solamente hemos utilizado un poco más del 10% del potencial en energía eólica que tiene el estado también en la parte de plantas fotovoltaicas hay un gran potencial en el altiplano tamaulipeco”, reveló.

Señaló que antes de impulsar más proyectos de energías limpias, se deberá esperar a que la Sener establezca algunos lineamientos para el impulso de nuevos proyectos.

“Hay que esperar cómo va a ser esa estrategia que nos plantea la Secretaría de Energía para poderle garantizar a los inversionistas privados o incluso a la misma CFE el cómo va a desarrollarse los proyectos en Tamaulipas”, reveló.

Silva Arizabalo dijo que, para terminar de impulsar el desarrollo de la generación de energías limpias, tema en el que Tamaulipas ha tenido un avance importante al construirse 14 parques, es necesaria la contracción de vías de transmisión en las que se prevén inversiones por 9 mil millones de pesos.

“En la parte eólica lo primero que vamos a esperar, ya después de anunciada la inversión por parte del Gobierno de la República, se va a esperar a que se empiecen a desarrollar las líneas de transmisión y el poder tener ya un acercamiento técnico con la Sener, que está en próximos días este acercamiento, para poderle garantizar a empresas nuevas que vayan a llegar o a las mismas que quieran hacer más desarrollos, el que puedan vender y comercializar esa energía y que lleguen a buenos términos de la parte de contratos y tarifas con la Comisión Federal de electricidad”, afirmó.

El Comisionado de Energía de Tamaulipas, aseguró que el Gobernador “está bien abierto con toda la disposición y con todo el optimismo de que podamos avanzar muy rápido con estos contratos de desarrollo de las vías de transmisión y posterior a esto el poder garantizarles a nuevas empresas su instalación”.

Tras el anuncio de la secretaria de energía, Rocío Nahle, de que para el año 2024 la red eléctrica habrá aumentado 609 kilómetros de circuito, con una inversión aproximada a los 9 mil millones de pesos, se espera esa inversión multimillonaria para ampliar la capacidad de transporte en Tamaulipas, lo que permitirá distribuir la energía generada en los parques eólicos.

En Tamaulipas existen 8,197 MW instalados, el 51% de estos son productores privados de energía, el 17% de generadores para autoabasto, 12% de la Comisión Federal de Electricidad, 12% de LIES y 8% de las SLP, en suma, Tamaulipas cuenta con 1,725 MW eólicos en operación.

De acuerdo con datos del Gobierno de la República, en el estado el 99,7% de la población dispone de servicio de energía eléctrica, en los últimos tres años se beneficiaron 1,515 viviendas y 6,078 habitantes con paneles fotovoltaicos mediante el Fondo de Servicio Universal Eléctrico.

De acuerdo con la proyección de la Secretaría de Energía, se prevé que para el 2024 esté electrificado el 100% de la población en Tamaulipas, que al día de hoy la CFE tiene registro de un millón 372 mil 779 usuarios.

El Comisionado de Energía de Tamaulipas reveló que está a la espera de reunirse con representantes de la Secretaría de Energía para conocer detalles técnicos del proyecto para la construcción de las vías de transmisión.

“Se va a arrancar el año entrante y los datos precisos los vamos a tener la semana entrante que ya tenemos la primera reunión técnica de trabajo con la Secretaría Energía para conocer cuál es ese plan y como el Estado va a colaborar para que se desarrolle con éxito para todos estos desarrollos del sector eléctrico”.

Precisó que la inversión de los 9 mil millones de pesos previstos para este proyecto, serían con una inversión completamente financiada con recurso federal.

NO HEREDARON PROYECTOS

José Ramón Silva Arizabalo, comisionado de Energía de Tamaulipas, reveló que, a su llegada al cargo, no encontraron proyectos en cartera, heredados por la anterior administración estatal y sólo hay en camino proyectos privados.

“De la administración anterior en cartera de proyectos no había nada, se desarrollaron una serie de proyectos solamente en papel, pero no se llevaron a cabo”, apuntó.

Sobre proyectos de la iniciativa privada que se están desarrollando en el estado o que quedaron pendientes, dijo que están pendientes algunos permisos que esperan se concreten pronto.

“Hay algunos temas pendientes de permisos con la Comisión Reguladora de Energía que precisamente vamos a reuniones esta semana para eso, pero de lo anterior prácticamente no tenemos nada que haya quedado pendiente”, afirmó.

Precisó que actualmente están desarrollando nuevos proyectos con el apoyo de la actual administración estatal con el objetivo de impulsar el potencial de Tamaulipas en generación de energías limpias.

“Dentro de la Comisión prácticamente todo lo que se está desarrollando son proyectos nuevos, proyectos que está promoviendo el gobernador Américo Villarreal y vamos con toda la energía para que Tamaulipas sea el líder, que se convierta en el número uno en el país en el tema de energías renovables y energía eléctrica”, reveló.

Omar Reyes / Expreso-La Razón