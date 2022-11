Todavía no hay industria responsable de fuga de químico en Altamira.

A tres semanas de la fuga de un producto químico que tuvo presencia en más de 20 colonias de Altamira, aún se desconoce la industria que causó la contingencia.

La directora de Protección Civil Altamira, María Luisa Cuevas Rivera, aseveró que un cuerpo de salud en el que participan instancias de los tres niveles de gobierno son las encargadas de hacer la investigación.

“Estamos todavía en proceso, vamos a buscar un acercamiento con algunas plantas para que nos den información y saber exactamente lo que pasó”.

La emergencia ocurrió la noche del 22 de octubre, residentes del sector Laguna de la Puerta reportaron ardor en garganta y ojos, pero no hubo desalojo de familias.

“Aún no sabemos, todavía no tenemos la determinación, pero no lo hemos soltado, probablemente y como fue muy poco, realmente fueron pocas las personas que reportaron los síntomas probablemente haya sido una descarga pequeña o fortuita o una válvula”.

La funcionaria considera que no fue cloro, porque de lo contrario la emergencia hubiera sido mayor y la empresa que lo maneja es Chemours, quien se deslindó, al asegurar que estaba en el paro anual de mantenimiento.

“Hay que saber qué material fue, seguramente no fue cloro porque tiene otro tipo de síntomas más agresivos, pero estamos investigando, no tan solo protección civil, sino todo un cuerpo de salud del estado y municipio está Coepris, Jurisdicción Sanitaria, Profepa y Protección Civil Regional y nosotros los municipales”.

Añadió María Luisa Cuevas Rivera, que no se ha vuelto a presentar otra emergencia por fuga, aunque en redes sociales han reportado que los olores de químicos continúan.

