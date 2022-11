Elon Musk corre con un tuit a empleado de Twitter que lo corrigió

ESTADOS UNIDOS.- Elon Musk se convirtió en el dueño de Twitter hace poco menos de un mes y la red social no ha parado de ser noticia en todo el mundo debido a las polémicas decisiones del nuevo CEO. En esta ocasión, Elon Musk se enfrascó en un debate con un ingeniero que trabajaba para él en Twitter desarrollando la aplicación para el sistema operativo Android, pero una corrección que le hizo a su jefe en público le costó el puesto, pues Musk lo despidió a través de un tuit.

El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre cuando, a través de Twitter, Elon Musk pidió perdón por el rendimiento de la aplicación en algunos territorios : “Me gustaría disculparme por la lentitud de Twitter en muchos países. ¡La aplicación está haciendo >1000 RPCs pobremente agrupados sólo para renderizar un timeline en casa!”, decía el tuit. Eric Frohnhoefer, un ingeniero de Twitter, vio la publicación, quiso corregir a su jefe y todo salió mal.

Eric Frohnhoefer le respondió a Musk que ha pasado alrededor de 6 años trabajando en Twitter para Android “y puedo decir que esto no es correcto”, refiriéndose al tuit del CEO donde se disculpaba por la lentitud de la aplicación .

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

Ante la corrección publica Elon Musk le pidió que compartiera los datos correctos y en otro tuit le reclamó que Twitter fuera tan lento con una fulminante pregunta : “¿Qué has hecho para arreglarlo?”.

La situación se fue tornando más tensa y Frohnhoefer explicó, a través de un hilo, todo lo que él había hecho para que Twitter funcionara de manera óptima y no conforme, lanzó un consejo a Musk. “Francamente, probablemente deberíamos priorizar algunas grandes reescrituras para combatir más de 10 años de deuda tecnológica y hacer una llamada para eliminar funciones de manera agresiva”, expresó Frohnhoefer.

¡Estás despedido!

Un poco más más tarde, Musk tuiteó en esta misma conversación; “Él está despedido” como respuesta a otro usuario que dijo que con estas actitudes igual no quería a esta persona en su empresa. Posteriormente, el magnate borró esta publicación, pero varios usuarios tomaron captura del tuit para que quedara evidencia.

