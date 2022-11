Jeff Bezos planea donar en vida la mayor parte de su fortuna

ESTADOS UNIDOS.- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró al canal estadounidense CNN que planea donar la mayor parte de su patrimonio de 124 mil millones de dólares a lo largo de su vida para combatir la crisis climática y a combatir las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Exclusive: Jeff Bezos tells CNN that he'll give away the majority of his $124 billion net worth during his lifetime, the first time he's made such a promise. https://t.co/aqehwBAvw2 pic.twitter.com/hFUdLa9GYZ

— CNN (@CNN) November 14, 2022