Profesionalización para elevar sueldos.

$88 por día era el ingreso promedio en 2018 en Tamaulipas

$172 es el ingreso promedio por día que se registra actualmente

$4,000 es el ingreso promedio para trabajadores con salario mínimo

Hacia donde debemos de trabajar es, en este caso, hacia el municipio de Altamira, territorialmente hablando existen varias oportunidades de establecer ciertas industrias (…) ahí se pueden abrir nuevas fuentes de empleo”.

Íñigo Fernández Bárcena

Presidente del CIEST

Las diferencias de ingresos que tienen profesionistas en otras ciudades con una economía similar a la de la zona sur, se debe principalmente la falta de profesionalización, por lo que se debe de impulsar esta área para mejorar la economía regional, consideró el Presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

A nivel nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer cuáles son las mejores ciudades para trabajar en México, ya que la pandemia por COVID-19 modificó las condiciones económicas, sociales y educativas en todo el país.

En el grupo de urbes de más de 1 millón de habitantes, las mejor pagadas son Monterrey, Ciudad Juárez y Mexicali, mientras que, en ciudades medianas, de entre 500 mil y un millón de habitantes, en las que se puede situar a la zona conurbada, las tres mejores son Saltillo, Chihuahua y Culiacán, mientras que en las “chicas” que cuentan entre 250 a 500 mil habitantes, las que tienen mejores condiciones son Nogales, Monclova-Frontera y Nuevo Laredo.

Ante este escenario, Íñigo Fernández Bárcena dijo que para mejorar el promedio de salarios en la zona conurbada se debe trabajar en impulsar la profesionalización, pues este modelo ya se ha logrado en otras ciudades del país.

“Creo que para poder subir el nivel de ingresos, en este caso de las familias de la zona sur, y por el tema de la formación académica en este caso del mercado laboral que existe en la zona sur de Tamaulipas, eso acompañado con atracción de inversiones, en este sentido, digamos de rubros tecnológicos o rubros que están en la parte de la innovación, pudiéramos lograr mejores sueldos, sueldos mejores pagados, porque no es lo mismo lo que gana un profesionista a lo que gana una persona que estudió hasta la secundaria”, consideró.

Señaló que en la medida en que se logre trabajar en la especialización y en la formación académica, se podrían lograr mejores condiciones de salarios, eso junto con el tema de inversiones importantes para la industria en rubros específicos.

“Invertir en sectores especializados que requieren mano de obra especializada, y eso es lo que podemos ver en algunas otras zonas del país, como Guadalajara en donde se formaron clústers tecnológicos, en donde evidentemente el promedio del salario de ese tipo de industria es mucho mayor al de otros sectores económicos, como puede ser el sector de la actividad económica primaria relacionada en este caso con ganadería, agricultura o la pesca”, refirió.

El empresario tampiqueño reconoció que a la par se debe lograr en la zona sur una ampliación de la actividad industrial, para que varios sectores impulsen la economía de la región sur de Tamaulipas.

“También tiene que ver mucho con la configuración de las industrias, la diversificación de la economía que existe en cada ciudad para poder lograr mejores sueldos y salarios en la zona”, apuntó.

En el mismo sentido, el doctor en Economía, Rogelio Cogco dijo que el perfil industrial de ciudades más desarrolladas en el país, les permiten ofrecer mejores sueldos, lo que muchas veces atrae a los nuevos profesionistas.

“Si hablamos del salario mínimo promedio de actividades industriales, ahí también habrá que checar, por ejemplo, en la zona de Nuevo León es una zona en donde hay una actividad industrial importante, el salario promedio por trabajador en el ámbito de un contexto industrial está en 391 pesos el salario mínimo, si hubiera un salario profesional sería mayor; en Jalisco estamos hablando de 283 pesos; aquí en el estado de Tamaulipas estamos hablando de 281 pesos”, reveló.

El investigador señaló que, en la región, aunque se tiene industria, no todos los perfiles son profesionales, pues muchos de los empleos están en el área de servicios.

“En la zona sur tenemos el corredor industrial, en donde el segmento de la población que trabaja ahí son 14 ó 16 empresas, no son muchas, y regularmente no contratan mucha fuerza de trabajo, estamos hablando de que el promedio ronda igual, por este mismo rango de ingresos, pero no todos los trabajadores se encuentran en este sector algunos está en el sector de servicios”.

El empresario hotelero señaló además un factor que juega en contra de los niveles de ingreso de la población, que es el factor inflación, que no se ajusta a la par que los salarios.

“Relacionado con el tema de inflación, es que se ajusta constantemente, es decir, de un mes para otro un producto que consumes puede bajar o subir de precio, mientras que la costumbre, en el caso de México, es que los sueldos y salarios se aumentan una vez al año, el ajuste en los salarios viene desfasado de lo que está sucediendo con los precios y productos, por eso es que la inflación alta y persistente, prácticamente es como estar en una recesión económica, porque quiere decir que nivel del poder adquisitivo de lo que a principios de año te alcanzaba para comprar X cantidad de productos, hoy en día no te alcanza y tienes que empezar a hacer sacrificios, porque no se va a ajustando a la par, si no que viene de manera desfasada”, apuntó.

Íñigo Fernández consideró que es necesario empezar a trabajar con una visión más integral de la zona sur, para impulsar las áreas con mayor potencial económico y de desarrollo.

“Definitivamente creo que hacia donde debemos de trabajar es, en este caso, hacia el municipio de Altamira, territorialmente hablando existen varias oportunidades de establecer ciertas industrias, tenemos un corredor petroquímico, tenemos todo un tema portuario y logístico que puede venir a sumar a este encadenamiento, de la cadena de producción en la cadena logística, y que ahí se pueden abrir nuevas fuentes de empleo, ya sean tanto en la construcción como en la instalación, como el mantenimiento y la operación de las diferentes industrias, que pudieran venir aquí a apostarle a esta zona sur de Tamaulipas y que puedan generar mejores ingresos”.

Cogco Calderón consideró importante también notar que, en la misma zona sur, por los perfiles de cada municipio se ha provocado un desfase en los niveles de ingreso de los profesionistas.

“Si checamos el índice de marginación que estima el Consejo Nacional de Población, vamos a ver que los ingresos por indicadores, es mayor Tampico que en Ciudad Madero, porque en Tampico la renta petrolera está generando que los promedios se eleven, pero no nos está diciendo la verdad, hay un sesgo, si nos pusiéramos a ver a una persona que gana 10 pesos y una persona que gana 2 pesos, el promedio es de 6 pesos, pero hay una diferencia importante de 6 a 10, como de 2 a 10, y eso genera un sesgo, por eso es complejo poder decir que el salario mínimo promedio es 12,000 pesos en la zona sur.

Omar Reyes / Expreso-La Razón