Abelardo al SNTE: voto libre, secreto y directo

La democracia sindical constituye una garantía para la protección de la libertad de la organización, de sus legítimos intereses y la negociación colectiva; no va en contra de la autonomía sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que no se trasgrede este derecho al establecer mecanismos que salvaguarden la participación de las y los trabajadores en la elección de sus directivas sindicales, a través del ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo, contenidos en los convenios 87 y 98 de la OIT. En consonancia con la OIT, en mayo de 2019, se publicó la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), orientada a garantizar la existencia de sindicatos fuertes, con representatividad auténtica y legitimidad suficiente para negociar condiciones de trabajo favorables para las personas agremiadas, lo que puede lograrse solo con la PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN LA VIDA INTERNA DEL SINDICATO.

En los próximos días, la sección 30 el Sindicato Nacional de Trabajadores (as) de la Educación (SNTE), con base en el artículo 69 de la LFTSE, se llevará a cabo la elección INÉDITA de su directiva sindical, por VOTO PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y SECRETO de las y los afiliados, previa convocatoria emitida por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, la cual deberá notificarse con 15 días de anticipación al TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, el cual podrá VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto.

Esta elección se apega a lo establecido en el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales, una copia cuasi fiel de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (LGIPE). Al igual que las elecciones constitucionales, el proceso comicial consta de tres etapas: 1) preparación, 2) jornada electoral y 3) Resultados y Declaración de validez; y en lugar de funcionariado de las Mesas Directivas de Casilla (MDC), participan Funcionarias y Funcionarios Sindicales de las Asambleas Delegacionales Electivas (ADE); además, el procedimiento de emisión del voto es muy parecido al del INE.

Entre las personas aspirantes a la Secretaría General, se encuentran Cecilia Robles Riestra, Arnulfo Rodríguez Treviño, Jaime Ramos Salinas, Naif Hamscho Ibarra, Francisco Navarro Ramírez, José Guadalupe Puente Navarro y Abelardo Ibarra Villarreal, quienes deberán de cumplir los requisitos, entre ellos, contar con una antigüedad sindical de, al menos, ocho años; y haber ocupado un cargo a nivel seccional.

Aun cuando el periodo oficial para la obtención del voto es muy corto, considero que la mejor campaña para una maestra o maestro que aspire a ganar esta elección, es su trayectoria laboral. Por lo que, entre quienes aspiran, destaca la trayectoria del actual secretario de finanzas del SNTE en Tamaulipas: el profesor ABELARDO IBARRA VILLARREAL, es un maestro con más de 34 años de servicio y 24 años de participación activa en la delegación sindical y en el comité directivo seccional, se ha desempeñado como secretario general delegacional, auxiliar en el comité ejecutivo seccional en secundarias técnicas, coordinador de maestros de la región 2 (Díaz Ordaz, Río Bravo y Reynosa), secretario de cultura y recreación y representante nacional del Instituto de Estudios Educativos Sindicales de América.

El PROF. ABELARDO es un docente disciplinado, leal e institucional y con experiencia política como LÍDER CONCILIADOR; uno de sus mayores atributos es su capacidad para CONSTRUIR PUENTES DE COMUNICACIÓN con las autoridades gubernamentales y agremiados.

Al parecer, maestras y maestros, administrativos y personal de apoyo afiliados al SNTE, se siguen sumando al proyecto del Prof. Abelardo, lo que allana el camino al triunfo en esta inédita elección. Abelardo al SNTE con voto libre, secreto y directo.

¿Usted, qué opina?

por Nohemi Argüello Sosa

Correo: nohemiarguello@gmail.com