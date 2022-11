De todo … De la Maseca pa’ dentro

Más de 15 colonias

10 años tiene la frase de la Maseca Pa’dentro

Hace 50 años había una empacadora

En los años 60 llegó la Maseca

Para Altamira y Tampico, es muy conocida la frase ‘De la Maseca pa’ dentro’.

Cientos de familias viven en cada fraccionamiento al interior de la empresa referente.

Aún hay áreas sin habitar en esa zona con alta densidad poblacional.

La frase “de la Maseca Pa’dentro”, se ha convertido en un referente en el sur de Tamaulipas y ha sido utilizada hasta como marca para algunos negocios.

En redes sociales como Facebook se han creado grupos, en la mayoría se ofertan productos o promocionan tiendas, además de alertar a la población sobre alguna situación de riesgo.

De la Maseca Pa’dentro, forma parte del sector Laguna de la Puerta y están colonias como la Francisco I Madero, Unidad Satélite, Fraccionamiento De Los Ríos, Colinas de Altamira, Municipios Libres, Haciendas 1 y 2, Los Prados, entre otros.

Taxistas relatan que la frase comenzó a utilizarse hace unos 10 años, ya que les pedían carreras de la Maseca Pa’dentro,

al principio pensaban que era a unas cuadras de la empresa, sin embargo, los usuarios vivían en una de las colonias que están hasta el final del sector.

“Cuando nos decían de la Maseca Pa’dentro, uno creía que era a dos o tres cuadras, pero resultaba que la gente iba hasta Haciendas o Prados y obviamente la tarifa era diferente”, comentó el taxista, Adolfo Gutiérrez Hernández.

En el sector Laguna de la Puerta, se ubican los fraccionamientos con mayor incidencia delictiva de Altamira y por tal motivo, hay taxistas que evitan las carreras durante la noche.

En el fraccionamiento Haciendas 2 se registró una tragedia el año pasado, una mujer y sus dos hijos fueron asesinados por otras dos mujeres.

“A varios compañeros los han asaltado de la Maseca Pa’dentro, tratamos de no ir en la noche porque es peligroso, sobre todo en Haciendas y los Prados”.

Sin embargo, la mala fama que se le ha hecho a todo el sector no ha sido impedimento para que lleguen más familias, aunque algunas argumentan que no tenían otra opción.

La falta de transporte público es uno de los problemas que enfrentan miles de familias todos los días, el principal medio son los taxis habilitados cómo carros de ruta.

“Es un mundo de gente la que vive de la Maseca Pa’dentro, uno ya sabe cómo está el movimiento y durante la mañana se hacen largas filas, los vecinos nos prefieren porque somos rápidos, es nuestra ventaja con los autobuses”.

ANTES DE LA MASECA

Una empacadora de carnes era lo que había antes de la Maseca, en los alrededores había una gran cantidad de ganado, pero desapareció conforme llegaron las familias a vivir en los alrededores.

“Viene de 40 a 50 años para acá, antes estaba la empacadora de carne y ya cuando se vino la explosión demográfica junto con la Maseca se fue olvidando lo de la empacadora, incluso es el mismo edificio que se observa a la entrada”, declaró el cronista de Altamira, Francisco Castellanos Saucedo.

Indicó que el hecho de hablar de la Maseca Pa’dentro, actualmente hay un “mundo de colonias”, pero antes no había más que ir al ejido La Pedrera y camino Armenta, así como las parcelas que había a los lados.

“Así como cuando pasas por Tamuín ves el multitudinario ganado por la orilla, así se veía aquí, se extendía la gran cantidad de ganado por ambos lados”.

Cuando estaba la empacadora la zona era muy rural y no había afectaciones, pero cuando creció la población, se convirtió en un problema insalubre y dejó de funcionar a finales de los años sesenta.

“Veías todo tipo de ganado, principalmente vacuno, pero había mucho ganado de equinos que también se sacrificaban, burros, caballos, mulas”.

Al entrar en operaciones, la Maseca fue la empresa más alejada de la mancha urbana y ahora está en medio de la zona más poblada de la llamada Urbe Industrial y se ha descartado la reubicación.

“Era una zona prácticamente de derecho de vía, tanto de la carretera como del ferrocarril, pero de alguna manera irregular y se fue urbanizando”, apuntó el cronista.

Oscar Figueroa / Expreso- La Razón