Este es el calendario del torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Se dio a conocer el calendario para el torneo Clausura 2023 en la Liga MX, que arrancará el próximo 6 de enero con el duelo entre Necaxa y Atlético de San Luis, mismo que se celebrará en el Estadio Victoria de Aguascalientes a las 19:00 horas y el certamen culminará celebrando su gran final el día 28 de mayo.

La jornada 1 la completan los duelos:

Viernes 6 de enero

21:00 Mazatlán vs León

Sábado 7 de enero

17:00 América vs Querétaro

19:10 Atlas vs Toluca

21:10 Monterrey vs Chivas

Domingo 8 de enero

12:00 Pumas vs Juárez

19:00 Santos vs Tigres

21:10 Tijuana vs Cruz Azul

Lunes 9 de enero

21:00 Pachuca vs Puebla

En cuanto a fechas importantes, la Jornada 8 el sábado 18 de febrero se jugará el Pumas ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. La jornada 11 se apunta con dos duelos interesantes, el sábado 11 de marzo con los choques entre Cruz Azul y Pumas, y el Tigres ante América en el Estadio Universitario.

El Clásico Nacional (Chivas vs América) se jugará en la jornada 12 el sábado 18 de marzo en el Estadio Akron, mientras que el Clásico Regio (Tigres vs Monterrey) será en la misma fecha, pero en el Estadio Universitario. Por su parte, el Clásico Tapatío (Atlas vs Chivas) se disputará en la jornada 13 el sábado 1 de abril en el Estadio Jalisco.

El cierre de torneo trae el Clásico Joven (Cruz Azul vs América) para el sábado 15 de abril en el Estadio Azteca y el Clásico Capitalino entre América y Pumas, el 22 de abril también en el Coloso de Santa Úrsula, mismo día en el que Cruz Azul visitará a Chivas en el Estadio Akron.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR