Los peores diputados

Una vez más en el Congreso de Tamaulipas sólo hubo “circo, maroma y teatro”, ahora con el capítulo “amenaza de bomba”.

Esto se ha convertido en una película barata, donde no hay para donde hacerse, los legisladores llevan un año perdiendo el tiempo.

Una vez más se dio una amenaza de bomba, pareciera que están jugando, o que al alguien le interesa caer en este tipo de jueguitos.

El único premio y lugar, que han logrado los Azules y los Morenos, es ser de los más improductivos del país, casi estoy seguro que pueden alcanzar a ser el “number one”.

No hay resultados de su trabajo, solo han visto al Congreso del estado como un coto de poder que representa la joya de la corona.

Los diputados panuchos y hormigas sólo van a hacer “show”, llegan pensando a quién van a morder o patear, pero nunca lo hacen pensando en trabajar y desquitar su salario.

Sólo hay algunos legisladores que han hecho su chamba, como el caso de Úrsula Salazar Mojica, quien es la sobrina del Presidente de la República.

Imelda San Miguel, de Nuevo Laredo, también ha demostrado que es una mujer preparada y que tiene “colmillo” para solucionar los conflictos que se presentan.

Pero hablar de Felix “el Moyo” García y de René “el Cachorro” Cantú es como hablar del payaso Copetín y Bomboncito, que mis respetos para el trabajo de estos magos del arte de hacer reír.

Pero Felix y René sólo han hecho un pésimo trabajo como oposición, deberían de renunciar al cargo, no ganan ni un juego de canicas.

Hay que exigirle a los legisladores resultados de verdad, que no crean que por andar recorriendo las colonias entregando cebollas y tomates, ya con eso son todos unos gestores.

La mayoría de ellos se van “chiflar” y van a querer ser alcaldes en el 2024, pero están reprobados, deben de dejar a un lado las marcas y dejar de ser unos borregos,

es momento de que se pongan a trabajar o que se vayan a sus casas a barrer y a trapear.

FERIA DEL EMPLEO EN ALTAMIRA

A un mes del arranque del Gobierno del estado Guinda se realizará la primer feria del empleo y será en el municipio de Altamira.

Estarán acudiendo Armando Martínez y la Secretaria tampiqueña, Olga Sosa, para estar buscando atender este problema que se vive en todo el país.

La administración local habrá de ofrecer transporte gratuito de tres diferentes puntos de la ciudad para que la ciudadanía no gaste en pasajes al estar acudiendo a buscar chamba.

Hay que reconocer que en tampoco tiempo de haber iniciado se está dando este evento para que las personas que están desempleadas puedan tener un excelente fin de año.

DE LUTO POR LA MUERTE DE LA PERRITA RESCATISTA

Ayer fue un luto nacional la muerte de la perrita entrenada de la Marina de nombre Frida.

Todo mundo lamentó la pérdida de la mascota rescatista.

Recuerde: ¡No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO