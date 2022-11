Miedo a la realidad

Al margen de las cifras que maneje el sector oficial, los organizadores o la oposición la marcha realizada en la Ciudad de México en favor del INE donde asistieron miles y miles de ciudadanos que están en contra de la aprobación de la Reforma Electoral que defiende a rajatabla el presidente de la nacimiento ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, hizo palidecer hasta la médula a la cúpula morenista empezando por el mismísimo mandatario federal.

La mentada concentración demostró que aquella fuerza que tenía el tabasqueño no es para nada la misma, por el contrario quedó evidenciado que las simpatías ciudadanas andan casi rozando el suelo por llamar de algún modo la brutal caída de la popularidad de antaño del presidente.

Sin lugar a dudas que la marcha puso a temblar al presidente y a todo su círculo cercano pues no obstante haberla minimizado a rabiar, en el fondo saben perfectamente que fue un severísimo golpe político en todos los sentidos, lo que se diga respecto a que no impacta en el seno morenista es sin duda demagogia pura.

Desde luego que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR fiel a su estilo de no reconocer por nada del mundo cuando es bocabajeado como sucedió con la marcha del domingo pasado, sabe que aquellos poco más de 30 millones de votos que los llevaron al poder poco a poco se comienzan a escurrir.

Por supuesto que la oposición en pleno y decenas de políticos, empresarios, periodistas y miles de personas de la sociedad en general deben de estar satisfechos con los resultados obtenidos pues pese a lo que diga el presidente, el golpazo político está dado y en el epicentro de la grilla nacional.

Como dato que es relevante es que la multicitada marcha a diferencia de muchas más donde sobresale el vandalismo, esta se desarrolló sin ninguna pinta, destrozos de comercios, monumentos o cualquier alteración del orden, en fin fue un ejemplo de pulcritud ciudadana, por eso el miedo, el 2024 no está lejos y el morenismo lo sabe perfectamente.

Para variar y meterle mas ruido en contra, los primeros reportes sobre a elección del Estado de México indican que el PRI con ALEJANDRA DEL MORAL que haría posiblemente alianza con el PRD y PAN están tres puntos por encima de la candidata de MORENA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ..

Ciertamente que no es mucho la diferencia, sin embargo es una clara señal que la elección será sumamente reñida dejando establecido que no todos están con la ola guinda como tanto presume el presidente del morenismo en el país MARIO DELGADO.

En otro punto a como van las cosas es cuestión de tiempo para que el actual Director de la la Facultad De Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ARMANDO VILLANUEVA deje el cargo que ha detentado por un periodo de tres años.

Para sucederlo se apunta el promovido por EDGAR DANEZ ROJAS, EDY IZAGUIRRE de quien se dice está más que amarrado, quien por cierto tuvo que renunciar a su cargo como Secretario General de Acuerdos en el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Sin embargo, impulsada desde uno de los grupos de poder del actual gobierno estatal también levanta la mano y con muchas posibilidades de acceder, la maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas MARY RANGEL.

En tanto de las secretarías de la actual administración estatal que encabeza el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA quien traen bien puesta la camiseta es sin duda la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la Arquitecta KARINA LIZETH SALDIVAR LARTIGUE, sus proyectos a desarrollar durante los años venideros que sin lugar a dudas traerán beneficios económicos y de crecimiento lo indican.

Entre sus propuestas está la construcción de un Tren Suburbano de Nuevo Laredo a Reynosa así como la edificación de un Puente Internacional que tendría una inversión de ocho mil millones de pesos.

En otras cosas el republicano ayuntamiento de Victoria que encabeza el alcalde LALO GATTAS BAEZ hace todo lo necesario en materia de seguridad para recibir a los miles de paisanos capitalinos que residen en los Estados Unidos y que visitaran la ciudad entre los días del primero de diciembre al ocho del mes de enero.

Para ello el presidente GATTAS giró instrucciones a las áreas de seguridad y otras dependencias que tengan que ver con el tema preparen operativos especiales para atender y recibir a los visitantes.

De acuerdo a datos proporcionados por el Director del Instituto Tamaulipeco Para Los Migrantes JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ este grupo de ciudadanos representa una derrama de más de dos mil millones 328 millones de pesos en remesas que envían a sus familiares radicados en esta capital.

Actualmente las áreas de Protección Civil, Tránsito y Vialidad y Desarrollo Económico se coordinan con la SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal para brindar una mejor atención a los paisanos.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com