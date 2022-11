SNTE, ¿por qué temen a Arnulfo?

Sabedor de que la reforma electoral no pasará en el legislativo por las razones conocidas, el supremo gobierno prepara adecuaciones para hacer efectivos los reclamos de la mayoría en cuanto a los excesos a favor de quienes se benefician con el INE. Hablamos de los “mapaches” y corruptos que despilfarran los recursos públicos manteniendo una exagerada burocracia y de aquellos partidos que bajo simulación democrática reciben de regalo diputados y senadores además de cuantiosas cantidades de operación.

Son estos vividores los que por lógica se oponen contando con la complicidad de medios de comunicación y “analistas” (“anolistos” los llamaba Jorge Rodríguez), que en la 4T perdieron privilegios, canonjías y todo lo que incluye servilismo a cambio de dinero. Y es que el neoliberalismo ya no existe y eso los “indigna” en grado enfermizo, de ahí el odio, coraje y los peores deseos para AMLO y partidarios. Desean la muerte del Presidente y sin embargo a pesar de los males confesos que le aquejan, va hacia adelante fortalecido por el apoyo popular.

Cierto, miles salieron a la calle, muchos de ellos manipulados de diversa forma, pero insuficientes para imponer el criterio saqueador y antipatriota de unos cuantos que mueven hilos para desacreditar a la 4T. Ahí estuvieron “finísimas personas”, entre otras, Claudio X. González, Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Miguel Ángel Osorio Chong, Marko Cortés, Claudia Ruiz Massieu, José Narro (quien de rector de la UNAM se convirtió en “matraquero” del PRI), convirtiendo todo aquello en pasarela de la simulación o en “el striptease” del conservadurismo. Todos ellos cuya historia de vida los condena, Y en cuanto al discurso del judío polaco-lituano Isaac José Woldenberg Karakowsky resultó tan falso como su desempeño al frente del desaparecido IFE (1996-2003) dado que permitió incontables fraudes denunciados a tiempo por el entonces grupo opositor encabezado por AMLO.

El asunto es que existe un plan B para contrarrestar la oposición neo porfirista sin requerir las dos terceras partes del congreso de la Unión, con lo que ha de cumplirse la exigencia de ubicar al INE en la exacta dimensión de su tarea. Ya basta de presupuestos que solo alimentan la vanidad de los consejeros y auxiliares. En este sentido está justificada la disminución de cuatro mil y pico de millones de pesos de los veinte mil solicitados para el próximo año. Quedarán de cualquier forma más de quince mil millones, cantidad considerada como una de las mayores en el mundo-mundial aplicadas en la materia.

Está claro entonces, que una minoría ladrona, racista e hipócrita no se impondrá a la decisión mayoritaria de cambiar el rumbo de México. Es la oportunidad histórica de hacer valer la auténtica democracia sobre la simulación que creó monstruos que entregaron la esperanza al sector privado nacional y extranjero. Enajenaron el capital social y se llenaron los bolsillos de dinero sucio.

¿Cuál autoridad para “protestar” contra presunta dictadura electoral cuando los promotores de la inmoralidad están en el PRI, PAN y PRD?. Ni modo que Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés o Jesús Zambrano sean ejemplos de integridad política, como tampoco lo son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto cuyos gobiernos entreguistas y ladrones, detonaron la inconformidad ciudadana demandando la transformación en marcha.

TIEMPO MAGISTERIAL

No hay fecha que no se cumpla y para la sucesión en la sección 30 del SNTE llegó. Al parecer la respectiva convocatoria no sufrirá más retrasos, incluso algunos trascendidos señalaron que vería luz a la brevedad y que este martes sería pública y aunque a la hora de escribir estas líneas no sucedía, su aparición era inminente.

Mientras tanto la guerra interna se intensifica. Ya sabéis que Abelardo Ibarra es impulsado por fuerzas extrañas en vano intento por suceder a Rigoberto Guevara Vázquez. En este aspecto no hay duda de que está bien apadrinado, sin embargo, tiene enfrente a Arnulfo Rodríguez Treviño que no requiere más presentación que sus antecedentes de incansable luchador a favor del gremio al cual pertenece.

Usted preguntará, “¿quiénes no lo quieren?”. Respuesta elemental: aquellos que pretenden que las cosas sigan igual no solo en el sindicato sino en las tareas que la SET comprende. Y esto incluye lo que imagina teniendo como referente lo que las nuevas autoridades descubren y denuncian. (Ya sabe, manipuleo presupuestal y otras cosillas). No es secreto que la complejidad del manejo educativo para todo se presta. Es ahí donde radican las sospechas de que no siempre responde al interés social, sino al de grupos políticos u ocultos tras los escritorios.

Por su parte Arnulfo conoce “el teje y maneje” tanto del sindicato como de la SET por lo que sus adversarios lo consideran peligroso en muchos sentidos sin descartar lo relativo a imposición de funcionarios ambiciosos y panistas declarados con poder de decisión, muy cercanos a la firma más importante de la dependencia. ¡Qué ingratos y mal agradecidos con Américo!, pero así les ha de ir en la vida.

SUCEDE QUE

Arnulfo sí sabe cómo exigir justicia para el magisterio. Y si no, pa’l baile vamos.

Y hasta la próxima.

Por Max Ávila